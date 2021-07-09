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بعد تأهل السودان ولبنان .. تعرف على ترتيب ومواعيد مباريات في كأس العرب

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بعد تأهل السودان ولبنان .. تعرف على ترتيب ومواعيد مباريات مصر في كأس العرب بعد تأهل السودان ولبنان .. تعرف على ترتيب ومواعيد مباريات في كأس العرب

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اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى بطولة كأس العرب والمقرر إقامتها في قطر بنهاية العام الجاري في الفترة من 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر، بمشاركة 16 منتخبًا يتنافسون في 4 مجموعات مختلفة.

واختتمت مباريات الدور التمهيدي الذي شهد 7 مباريات في صراع بين 14 منتخب، أسفرت عن تأهل 7 منتخبات هم السودان وعمان وموريتانيا والأردن ولبنان وفلسطين والبحرين.

لتكون المجموعات المتنافسة في البطولة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: قطر، العراق، عمان، البحرين.

المجموعة الثانية: تونس، الإمارات، سوريا، موريتانيا.

المجموعة الثالثة: المغرب، المملكة العربية ، الأردن، فلسطين.

المجموعة الرابعة: الجزائر، ، لبنان، السودان.

ويستهل الوطنى، الذي يقوده فنيًا حسام البدرى، مشواره في كأس العرب يوم 1 ديسمبر المقبل بمواجهة لبنان.

وفي الجولة الثانية، سيلتقي منتخب مصر مع السودان يوم الرابع من ديسمبر، على أن يختتم المنتخب، منافسات دور المجموعات بمواجهة الجزائر يوم السابع من الشهر ذاته.

وفي حال تأهله، إلى الدور ربع النهائي، سيلتقي منتخب مصر، مع بطل أو وصيف المجموعة الثالثة التي تضم كلا من المغرب والسعودية والأردن وفلسطين.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قرر إقامة بطولة كأس العرب 2021 على نفس الملاعب التي ستستقبل نهائيات 2022.

المصرى اليوم

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