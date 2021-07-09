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انطلاق تحضيرات "الاتفاق" في معسكر النمسا.. وانتظام "كيش" و"خيري" في التدريبات

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انطلاق تحضيرات "الاتفاق" في معسكر النمسا.. وانتظام "كيش" و"خيري" في التدريبات انطلاق تحضيرات "الاتفاق" في معسكر النمسا.. وانتظام "كيش" و"خيري" في التدريبات
"العطوي" يدعو اللاعبين لمضاعفة جهودهم قبل الموسم الجديد

انطلاق تحضيرات

استهلّ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته صباح اليوم الجمعة، في معسكره الخارجي الذي يقيمه في النمسا بمدينة بادتاتسمندورف حتى 3 أغسطس؛ تحضيرًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2022/2021.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد بدأ بكلمة أكد من خلالها على أهمية معسكر النمسا.

وأشار "العطوي" في حديثه الموجه للاعبين إلى أن المرحلة الثانية من الإعداد تتطلّب عملًا جادًّا لاختيار الأفضل في المرحلة المقبلة، مطالبًا اللاعبين بمضاعفة الجهد للوصول إلى الجاهزية المطلوبة قبل الدخول في معترك منافسات الموسم الرياضي الجديد.

واشتمل التدريب على تمارين لياقية مع معدّي اللياقة: الكابتن نور الدين رجب، والكابتن ضياء عمارة، على عدة محطات، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية؛ ومنها اللعب على 8 أبواب صغيرة، واختتم التدريب بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب، وشهد التدريب انتظام السلوفاكي فيليب كيش، إلى جانب المدافع سعد خيري الذي انتهت فترة إعارته من نادي الباطن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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