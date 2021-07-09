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تعديلات قانون التحرش: حبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لمن قام بتلميح الجنسي

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تعديلات قانون التحرش: حبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لمن قام بتلميح الجنسي تعديلات قانون التحرش: حبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لمن قام بتلميح الجنسي

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أكدت اللجنة التشريعية بمجلس النواب في تقريرها عن تعديلات قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش المقرر مناقشته خلال الجلسة العامة لملجس النواب الاحد المقبل، أن مشروع القانون المعروض يعد نقلة نوعية للحد والقضاء على تلك الجريمة التي باتت غريبة عن مجتمعنا، نظراً لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، وذويه.

و اشارت اللجنة في تقريرها إلى أن التعديل جاء متسقاً مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية، كما جاء متفقاً مع الدستور خاصة المادة العاشرة منه والتي تنص على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، وكذلك ما تضمنته المادة الحادية عشر منه من التزام الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف.

كما أنه جاء لما أفرزه الواقع العملي من بعض السلبيات وعدم كفاية النصوص القائمة لتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص.

و تنص المادة 306 مكرراً «أ» «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

المصرى اليوم

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