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رئيس جامعة جنوب الوادي يشيد بالمعسكر الطلابي التدريبي لكلية التربية الرياضية

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أشاد الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، بأنشطة المعسكر الطلابى التدريبي لطلاب الفرقة الاولى بكلية التربية الرياضية وما قاموا به من خدمة عامة بالجامعة مشيرا إلى ان هذا المعسكر يقام كل عام لطلاب الفرقة الاولى ويهدف إلى تنمية مهارات الطلاب في مجال الخدمة العامة ويساهم في زيادة وعى الطلاب نحو خدمة جامعتهم في كافة الأنشطة.

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وأضاف الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن المعسكر الطلابي التدريبي يعد من ضمن الخطة الدراسية للكلية والتى تعمل تشجيع الطلاب على ممارسة أنشطة العمل الجماعي التطوعي وتنمية روح الفريق الواحد لدى الطلاب.

المعسكر الطلابى بجامعة جنوب الوادى
المعسكر الطلابى بجامعة جنوب الوادى

ومن جانبه قام الدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجولة تفقدية لمتابعة أعمال المعسكر وحث الطلاب على بذل المزيد من الجهد لإظهار الوجه الجمالي للجامعة .

وأشار الدكتور أشرف موسى عميد كلية التربية الرياضية أن هذا المعسكر يقام خلال الفترة من 7 إلى 10 يوليوالجارى وتم تقسيمهم إلى مجموعات لمراعاة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة المستجد.

وأضاف الدكتور محمود لبيب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أنه شارك في المعسكر طلاب الفرقة الاولى وعددهم 997 طالب وطالبة تم تقسيمهم إلى مجموعتين.

و قال الدكتور عبدالحق سيد وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة أنه تم توزيع العمل على الطلاب خلال المعسكر بالقرية الاولمبية ومداخل وشوارع الجامعة ونادى أعضاء هيئة التدريس والمدن الجامعية وكلية التربية الرياضية .

المصرى اليوم

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