محافظ القليوبية يقوم بجولة مفاجئة لمتابعة الاستعدادات النهائية للثانوية العامة

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قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الجمعة، بجولة تفقدية مفاجئة بمدن بنها وطوخ وقها وأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة لمتابعة الإجراءات والتدابير اللازمة التي قامت بها مديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لانطلاق امتحانات الثانوية العام للعام الدراسي 2020/2021، و المقرر لها غد السبت للشعبة الأدبية، وبعد غد الأحد للشعبة العلمية.

وأكد محافظ القليوبية على ضرورة توفير كافة السبل لأداء الامتحانات في حالة من الهدوء والاطمئنان لدى الطلاب، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرا إلى ضرورة المتابعة المستمرة لجميع اللجان.

وقد قام الهجان بجولة بمدارس ناصر الاعدادية (بها لجنة ثانوية عامة) ومدرسة الثانوية بنات بمدينة بنها ومدارس طوخ الثانوية بنات والتجريبية بمدينة طوخ ومدرسة قها الثانوية بمدينة قها ومدارس شبرا الثانوية بنات وشبرا التجريبية بحي غرب شبرا الخيمة، ومدرسة بهتيم الثانوية بنات بحي شرق شبرا الخيمة.

ومن جانبه أوضح الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه تم تجهيز جميع اللجان بالأثاث المناسب لراحة الطلاب والطالبات، مشيرا إلى الالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات خاصة فيما يتعلق بأمن وسلامة الطلاب ومكافحة انتشار فيروس كورونا، كالتباعد بين الطلاب ومراعاة ألا يزيد عدد الطلبة في الفصل الواحد عن ١٤ طالب وطالبة في كل حجرة امتحانية باللجنة، مع متابعة استلام وتوزيع كافة أدوات ومستلزمات التعقيم والتطهير الخاصة باللجان، فضلا عن توفير طبيب بكل لجنة، مشيرا أن 34 ألف طالب وطالبة سيؤدون امتحانات الثانوية العام هذا العام موزعين على 135 لجنة على مستوى المحافظة.

ومن الجدير بالذكر أن المحافظ تابع مع وكيل التعليم التجهيزات النهائية التي تم تنفيذها باللجان الخاصة بالإجراءات الوقائية ووسائل الراحة من إضاءة وتهوية وتوافر اشتراطات الأمن والسلامة ومراجعة توصيلات المرافق من الكهربا، والمياه وتوفير مصادر بديلة للتيار، والتجهيزات الخاصة باستراحات المراقبين المغتربين ودعمها بكافة وسائل الإعاشة، بجانب مراجعة خطة تأمين خط سير أوراق الأسئلة والإجابات ذهاباً وإياباً بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن،

وعلى هامش جولة الهجان اليوم الجمعة تفقد شارع المنتزه خلف قصر محمد علي لمتابعة أعمال رفع كفاءة الطريق، كما تابع أعمال ترميم سور القصر من داخل معهد التعاون الزراعي وأعمال دهان بلدورات على جانبي الطريق.

ووجه المحافظ بتشجير الشارع من الجانبين ، كما وجه بدهان واجهات المباني المحيطة بقصر محمد علي والمتابعة الجيدة للطريق العام لعدم إلقاء أي مخلفات تشوه المظهر الحضاري وتعرقل الحركة المرورية للمواطن.

كما تابع المحافظ أعمال تطوير محور شركات البترول بمسطرد بحي شرق شبرا الخيمة،حيث تفقد القطاعات الثلاثة بدءا من نزلة الخصوص إلى نهاية كوبري مسطرد، وتابع مع مهندسي الموقع مستجدات الأعمال، حيث تم الانتهاء من وضع طبقة الأسفلت في جميع القطاعات، وجاري الانتهاء من رصف الانترلوك على كورنيش ترعة الإسماعيلية ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير مع الانتهاء من تنفيذ التعديلات بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة .

كما تابع أعمال إزالة المباني المتعارضة مع المشروع القومي لتوسعة الطريق الدائري بنطاق محافظة القليوبية بحي غرب ومدينة الخصوص، وهذا للوقوف على أي مستجدات وتذليل أي معوقات في الحال، حتى لا تتسبب فى أي تعطيل للخطة الموضوعة لذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الجارية، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال الإزالة للمساهمة في المشروع القومي لتوسعات الطريق الدائري .