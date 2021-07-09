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مجدي إسماعيل: كوكاكولا سيخوض الدوري الممتاز بـ70% من القوام الأساسي

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مجدي إسماعيل: كوكاكولا سيخوض الدوري الممتاز بـ70% من القوام الأساسي مجدي إسماعيل: كوكاكولا سيخوض الدوري الممتاز بـ70% من القوام الأساسي

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أكد المهندس مجدي إسماعيل رئيس نادى كوكاكولا الصاعد حديثًا للدوري الممتاز أن النادى بدأ فعليًا التجهيز للموسم الجديد منذ اليوم الأول لإعلان صعود النادى.

وأضاف رئيس النادى الفريق يمتلك جهاز فنى على أعلى مستوى بقيادة تامر مصطفى ولاعبين متميزين وقادرين على اللعب في الدوري الممتاز.

وكشف إسماعيل أن النادى سيخوض الموسم الجديد للدوري الممتاز بـ 70% من قوام اللاعبين الذين نجحوا في قيادة الفريق للدوري الممتاز مع التدعيم بلاعبين متميزين ولديهم طموح في تقديم مستوى متميز مع كوكاكولا.

وأضاف رئيس النادى أن فترة الإعداد ستنطلق في الأسبوع الأول من أغسطس القادم بعد الاتفاق مع تامر مصطفى المدير الفنى.

وكان كوكاكولا قد تأهل مؤخرا للدوري الممتاز بعد تصدر قمه المجموعة الثانية متفوقا على الداخلية بفارق نقطتين.

المصرى اليوم

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