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"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 6 مساجد بعد تعقيمها واتخاذ الإجراءات الاحترازية

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"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 6 مساجد بعد تعقيمها واتخاذ الإجراءات الاحترازية "الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 6 مساجد بعد تعقيمها واتخاذ الإجراءات الاحترازية
ضمن خطواتها للحرص على سلامة المصلين

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 6 مساجد بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 4 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 153 يومًا 1796 مسجدًا، ويأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيًّا وإعادة فتحها هي مسجدان في كل من المنطقة الشرقية ومنطقة القصيم، ومسجد واحد في منطقة جازان، ومسجد واحد في منطقة عسير.


وبيّنت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، إضافة إلى عمليات النظافة والصيانة المستمرة لجميع المساجد، كما دعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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