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"الفيصل" يسلم كسوة الكعبة المشرفة لكبير سدنة بيت الله الحرام

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"الفيصل" يسلم كسوة الكعبة المشرفة لكبير سدنة بيت الله الحرام "الفيصل" يسلم كسوة الكعبة المشرفة لكبير سدنة بيت الله الحرام
الأحد المقبل.. ونيابة عن خادم الحرمين

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يسلم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة يوم الأحد ١-١٢-١٤٤٢هـ، كسوة الكعبة المشرفة إلى كبير سدنة بيت الله الحرام، الدكتور صالح بن زين العابدين الشيبي، جرياً على العادة السنوية التي تتم كل عام استعداداً لتغيير كسوة الكعبة المشرفة.

وسيتم التسليم -بإذن الله- بمقر إمارة منطقة مكة المكرمة في مدينة جدة.

وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن هذه المناسبة تجسد اهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- بالحرمين الشريفين، والكعبة المشرفة.


وقال الشيخ السديس: "منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- والكعبة المشرفة تحظى بعناية خاصة، وشهدت في هذا العهد المبارك مزيداً من الاهتمام والعناية".

وختم "السديس" حديثه سائلاً الله -عز وجل- أن يحفظ هذا الوطن الغالي وقيادته الرشيدة، ويتقبل من حجاج بيت الله الحرام حجهم ومناسكهم، ويزيل هذا البلاء عن العالم أجمع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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