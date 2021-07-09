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غدًا.. «الداخلية» تُطلق خدمة متابعة بلاغات «جرائم المعلومات» على موقعها

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غدًا.. «الداخلية» تُطلق خدمة متابعة بلاغات «جرائم المعلومات» على موقعها غدًا.. «الداخلية» تُطلق خدمة متابعة بلاغات «جرائم المعلومات» على موقعها

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تُطلق وزارة الداخلية، غدًا السبت، خدمة إلكترونية جديدة تُمكن المواطنين من متابعة بلاغات جرائم تقنيات المعلومات الخاصة بهم على بوابة وزارة الداخلية على المعلومات الدولية الإنترنت.

يأتي ذلك استمرارًا لتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية نحو تطوير منظومة تلقى بلاغات المواطنين المتعلقه بجرائم تقنية المعلومات جرائم الإنترنت.

وأعلنت الوزارة أنه في حالة عدم تقديم أية بلاغات تظهر نتيجة البحث ليس لديك بلاغات لعرضها، وفى حالة عدم الإنتهاء من الفحص الفنى للبلاغ تظهر نتيجة البحث قيد الفحص، أما في حالة تم الإنتهاء من فحص البلاغ وتصديره إلى قسم أو مركز الشرطة المعنى بإستكمال باقى الإجراءات، تظهر نتيجة البحث رقم وتاريخ الصادر لقسم الشرطة المختص.

بالإضافة إلى إرسال رسائل نصية (SMS) للمبلغين آلياً برقم وتاريخ صادر المحضر لقسم أو مركز الشرطة المختص، عقب الإنتهاء من فحص البلاغ لإستكمال الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الأمنية في سهولة ويسر.

المصرى اليوم

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