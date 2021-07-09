آخرهن منة عرفة فنانات قبلن أن يحصلن على لقب «الزوجة الثانية» من أجل الحب (تقرير)

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اجتاحت ظاهرة الزوجة الثانية الوسط الفني، بشكل ملحوظ فيه، وفي مجتمعنا المصري كثيراً من السيدات لا ترغب في أن يكونوا زوجة ثانية، وأحياناً ما تتعرض الزوجة الثانية للوم بسبب زواجها من رجل متزوج سابقاً، وخاصة أن لديه اطفال، ولكن هناك كثيراً من النساء، وافقن على أن يكونوا الزوجة الثانية، ومن وجهة نظرهن الشخصية بأن «الحب»، قادر على تخطي جميع الصعوبات .

وهناك بعض الفنانات التي وافقن على الزواج من رجال متزوج من قبل، ورغبن في أن يكونوا الزوجة الثانية له وليس لديهم أي مانع، وبعض هؤلاء الفنانات هن:

منة عرفة

الفنانة منة عرفة، أحدث الفنانات اللاتي تزوجن من رجل لديه تجارب سابقة في الزواج، حيث تزوج الفنان محمود المهدي مرتين قبل «منة»، ولديه ثلاث بنات من زيجاته السابقة

وأثار هذا الأمر الجدل على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين عن السبب الذي دفعها لأن تتزوج من رجل متزوج مرتين قبلها.

هيفاء وهبي

تزوجت الفنانة هيفاء وهبي من رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة الذي كان متزوجًا ولديه ولدان، وبعد الزواج ومعرفة زوجته الأولي غضبت كثيرا وطلبت الطلاق، وانفصلا أحمد أبوهشيمة وهيفاء وهبي بعد فترة قصيرة وتزوج أبوهشيمة من الفنانة ياسمين صبري مؤخرا.

ياسمين عبدالعزيز

ووافقت الفنانة ياسمين عبدالعزيز أن تكون زوجة ثانية لرجل الأعمال محمد حلاوة، الذي كان لديه من زوجته الأولى أربعة أبناء، ولكن وقع الطلاق وتزوج محمد حلاوة من الفنانة ريهام حجاج.

شريهان

وتزوجت الفنانة شريهان من رجل الأعمال إسلام الخواجة وهو زوج صديقتها المقربة إسعاد يونس وتزوجت منه في البداية سراً أن دون أن تعلم إسعاد ولكن بعد أن أنجبت شريهان أبنتها الأولي، اعلنت خبر زواجها، لتنقطع علاقتها بإسعاد يونس، ثم بعد فترة تعود الصداقة مرة أخرى، بعدما علمت إسعاد بأن شريهان مريضة ببمرض السرطان، ووقفت بجاوارها وساندتها.

ريهام حجاج

تزوجت الفنانة ريهام حجاج من رجل الأعمال أحمد حلاوة، طليق الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، وتداولت كثيراً من الأخبار تفيد، بأن ريهام هي سبب إنهاء زواج ياسمين عبدالعزيز. أما ريهام حجاج فهي الأخرى تجاهلت الأخبار التي تتحدث عن زواجها.

روبي

الفنانة روبي تزوجت من المخرج سامح عبدالعزيز وهي تعلم أنه متزوج من أخرى، الذي كان متزوجا من الإعلامية داليا فرج ولديه منها أبناء.

وحينما علمت زوجته الأولي بزواجه وأصرت على طلب الطلاق، وبالفعل حصلت عليه، وبعدها بشهور انفصل سامح عن روبي، بعدما أنجب منها ابنته «طيبة»، ولكنهما عادا مرة أخرى ولكن وقع الانفصال مجددا.

نسرين أمين

الفنانة نسرين الإمام تزوجت المنتج تامر المرسي وهو متزوج ولديه أبناء ولكنها انفصلت عنه بعد شهور قليلة فقط من زواجها.