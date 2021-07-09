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"أضحيتك في اليمن".. أيادي "سلمان للإغاثة" تمتد لإطعام 62 ألف محتاج

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مشروع يشمل "الذبح والنقل المبرد" والتوزيع في المحافظات ويتيح التبرع

أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ،عبر موقعه الرسمي اليوم، مشروع "أضحيتك في اليمن" بهدف إطعام أكثر من 62 ألف شخص من لحوم الأضاحي.

ويشمل المشروع الذبح والنقل المبرد والتوزيع على المحتاجين في المحافظات اليمنية المختلفة؛ حيث تبلغ قيمة الأضحية 584 ريالاً سعودياً.

ويتيح المركز عبر المشروع التبرع من خلال الرابط الآتي: "https://donate.ksrelief.org/AddToCart/Adahi".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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