أخبار عاجلة

السعودية تسجل 1194 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا -
ضبط بانجو وأقراص مخدرة بحوزة 3 عاطلين في أسوان -
بدء تطبيق المرحلة الأولى من العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات -
خطيب العيد في بيروت: "أيّ طبقة حاكمة هذه التي ابتُلينا بها؟!" -
لجنة الحكّام تكشف عن آلية طلب طواقم التحكيم غير السعودية -
«الرعاية الصحية» بالأقصر: إجراء 58 ألف جلسة غسيل كلوي للمنتفعين -
لأول مرة.. العاهل الأردني يعلن تعرض بلاده لهجمات بطائرات مسيرة إيرانية -
صالح جمعة ينتظم في مران سيراميكا كليوباترا..ويعتذر للجهاز الفني -
الأهلي يتقدم على الانتاج الحربي في الشوط الاول -
البلدية النسائية تُغلق محلات مخالفة بمولات الطائف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الصحة": أخذ الجرعة الثانية من اللقاح يعطي مناعة أكبر وأفضل للجسم

Print
"الصحة": أخذ الجرعة الثانية من اللقاح يعطي مناعة أكبر وأفضل للجسم "الصحة": أخذ الجرعة الثانية من اللقاح يعطي مناعة أكبر وأفضل للجسم
إعلان تسجيل 1133 حالة وتعافي 1582 حالة

قالت الصحة إن أخذ الجرعة الثانية من اللقاح يعطي مناعة أكبر وأفضل للجسم بإذن الله، ويحمي من التحورات التي تطرأ على الوباء، لافتةً أن الجرعة الثانية تؤخذ بعد 42 يومًا ولا تفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا زادت المدة.
‏وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1133) حالة مؤكدة وتعافي (1582) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (11250) حالة منها (1378) حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (498906) حالات وبلغ عدد حالات التعافي (479709) حالات.
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(14) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7947) حالة، يرحمهم الله جميعاً.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بدء تطبيق المرحلة الأولى من العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات

بدء تطبيق المرحلة الأولى من العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات

لجنة الحكّام تكشف عن آلية طلب طواقم التحكيم غير السعودية

لجنة الحكّام تكشف عن آلية طلب طواقم التحكيم غير السعودية

البلدية النسائية تُغلق محلات مخالفة بمولات الطائف

البلدية النسائية تُغلق محلات مخالفة بمولات الطائف

السهلي يحصل على "البورد السعودي" بجراحة العظام

السهلي يحصل على "البورد السعودي" بجراحة العظام