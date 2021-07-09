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فتح باب التقديم للمدربين المعتمدين لتنفيذ البرامج الخاصة بوحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية

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فتح باب التقديم للمدربين المعتمدين لتنفيذ البرامج الخاصة بوحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية فتح باب التقديم للمدربين المعتمدين لتنفيذ البرامج الخاصة بوحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم للمدربين المعتمدين لتنفيذ البرامج التدريبية الخاصة بوحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية حتى 15 يوليو 2021.

وقال الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إن تقديم المدربين المعتمدين سيتاح للعاملين والغير عاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من كافة محافظات الجمهورية، ويجب على المدرب أن يكون قد حصل على دورة تدريب المدربين TOT وأن يكون قد قام بالتدريب ما لا يقل عن 600 ساعة تدريبية، من ضمنهم تدريب كوادر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وسبق له التدريب ب 4 مجالات مختلفة من ضمنها مجال تدريب المدربين TOT.

وأضاف بصيلة، أنه على الراغبين في التقدم ضرورة قراءة الملف الخاص بالتقديم وإرسال المستندات المطلوبة على البريد الإلكتروني التالي AppliedTech.info@moe.edu.eg

وأشار إلى الجهود التي تتخذها الوحدة نحو المشاركة في تطوير منظومة التعليم الفني بمصر، وإدراج تخصصات جديدة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية وفق احتياجات سوق العمل، وأكد بصيلة على سعى الوحدة نحو افتتاح المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالأعوام القادمة بمختلف محافظات الجمهورية، بما يتيح الفرصة لجميع الطلاب للالتحاق بها.

اعلان المدربين (2) by Osama Almahdy on Scribd

المصرى اليوم

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