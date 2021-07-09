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جمال ياقوت رئيسًا للدورة الـ28 لـ«القاهرة للمسرح التجريبي»

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أصدرت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، قرار تشكيل مجلس إدارة مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى لدورته الثامنة والعشرين، حيث تم اختيار الدكتور جمال ياقوت، رئيسًا، والدكتور محمد عبدالرحمن الشافعى، والفنان سعيد قابيل، مديرى المهرجان، وعضوية كل من الدكتورة هدى وصفى، الدكتور أبوالحسن سلام، الدكتور أيمن الشيوى، الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، الفنان حازم شبل.

الدكتور جمال ياقوت - صورة أرشيفية

كما شمل مجلس الإدارة عضوية كل من رئيس أكاديمية الفنون ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمركز الثقافى القومى، الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، السيد رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، رئيس البيت الفنى للمسرح، رئيس الإدارة المركزية للمركز القومى للمسرح والسيد المستشار القانونى لوزير الثقافة، ومن المقترح أن يعقد المجلس أولى جلساته في الأيام القليلة القادمة لإعلان موعد المهرجان والفعاليات المصاحبة لهذه الدورة.

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