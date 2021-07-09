عالميًا.. تحصد أرواح المزيد محليًا.. مخاوف من الموجة الرابعة.. وبدء إنتاج «سينوفاك»

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أظهرت بيانات مجمعة، حتى صباح الخميس، أن إجمالى الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في أنحاء العالم شهد ارتفاعًا كبيرًا، ووفقًا لأحدث تقرير لجامعة «جونز هوبكنز»، فقد تُوفى أكثر من 4 ملايين شخص حول العالم بسبب كورونا، وقال التقرير إن هناك ثلاث دول مسؤولة عن أكثر من ثلث حالات الوفاة العالمية.

تمثل الولايات المتحدة، (سجلت أكبر عدد وفيات 606 آلاف حالة)، نسبة 15% من الإجمالى العالمى، تليها البرازيل والهند.

وفى المقابل، هناك انخفاض ملحوظ في الإصابات والوفيات الجديدة في الولايات المتحدة، وأوروبا، بعد تطعيم أعداد كبيرة من السكان، لكن ما زالت بعض البلدان النامية؛ مثل إندونيسيا، تواجه تفشى المرض بشكل متزايد، إذ تكافح السلطات لتأمين لقاحات كافية لحماية المواطنين.

وسجلت كوريا الجنوبية، حتى مساء الخميس، أكبر حصيلة يومية للإصابات، وحذرت مسؤولة صحة كبيرة من أن الأعداد قد تبلغ الضعف تقريبا بحلول نهاية يوليو الجارى، ما قد يدفع البلاد إلى بحث تطبيق إغلاق جزئى في العاصمة سول، الأكثر تضررا.

فيروس كورونا فى أنحاء العالم

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية أن البلاد سجلت 1275 إصابة جديدة، ووفقًا لبيانات الوكالة، فإن نحو 80% من الإصابات المحلية الجديدة كانت في منطقة سول الكبرى، (تضم العاصمة وإقليم جيونجى ومدينة إنتشون).

وأظهرت دراسة معنية بانتشار كورونا، أن الإصابات في إنجلترا زادت إلى أربعة أمثالها، خلال شهر واحد، منذ أوائل يونيو الماضى، قبل تخطيط رئيس الوزراء، بوريس جونسون، لإعادة فتح الاقتصاد بالكامل، خلال أسبوعين.

محليًّا وصل إجمالى العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، 282582 من ضمنهم 216217 حالة تم شفاؤها، و16332 حالة وفاة.

وشهدت مصر، خلال الأسبوع الحالى، افتتاح رئيس الوزراء، مصطفى مدبولى، مراحل إنتاج أول مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا، المصنع محليًّا باسم «فاكسيراـ سينوفاك.. صنع في مصر»، داخل مصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا».

فيروس كورونا فى أنحاء العالم

وذكرت وزارة الصحة، أن مراكز التطعيم سوف تبدأ في التلقيح بـ «سينوفاك» المصرى مطلع أغسطس المقبل، لافتة إلى أن الخبراء الصينيين أكدوا تطابقه مع نظيره الصينى، بعد اجتيازه 11 اختبارًا لضمان الكفاءة، موضحة أن المستهدف هو تطعيم 40% من المواطنين، بواقع 80 مليون جرعة.

وأكدت الوزارة أنها أنتجت 650 ألف جرعة من اللقاح، وخلال أيام قليلة سيكون لديها 2 مليون جرعة، وأنه من المنتظر وصول المزيد من المادة الخام، لتصنيع 7 ملايين ونصف المليون جرعة، على أن تكون لدى الوزارة بنهاية الشهر الجارى 10 ملايين جرعة من اللقاح إنتاجًا محليًا.

وقالت الوزارة إن مصر بصدد استقبال لقاح جونسون آند جونسون، لأغراض السفر؛ سواء الدراسة أو العمل، نظرًا لأن اللقاح جرعة واحدة فقط، وأنه اعتبارًا من الأسبوع المقبل سيكون اللقاح متاحًا في 179 مركز لقاح للتطعيم به.

فيروس كورونا فى أنحاء العالم

وأكدت الدكتورة هبة والى، رئيس مجلس إدارة شركة فاكسيرا، إن تصنيع لقاح «سينوفاك» كان تحديًا، نجحت فيه مصر برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأضافت «والى»، في تصريحات تليفزيونية، أن أولى خطوات إنتاج اللقاح في مصر كانت خلال شهر سبتمبر من العام الماضى، ووصلت المواد الخام، خلال شهر مايو الماضى، بعد توقيع الاتفاقية مع الطرف الصينى، مؤكدة أن المصنع يعمل 12 ساعة يوميًّا. وأكدت أنه من المقرر وصول مواد خام، خلال الشهر الجارى، تكفى لإنتاج 7 ملايين جرعة، لافتة إلى أن طاقة وردية التشغيل الواحدة، تنتج 320 ألف جرعة.

وأشارت إلى أن فاعلية لقاح سينوفاك تصل إلى 85%، موضحة أن الصين أنتجت نحو مليار جرعة حتى الآن.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة: «لدينا مصنعان لإنتاج لقاحات فيروس كورونا، تابعان للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية (فاكسيرا)، أحدهما في العجوزة ومصنع جار الانتهاء منه في 6 أكتوبر».

فيروس كورونا فى أنحاء العالم

وكشف «مجاهد» تفاصيل إنتاج المصانع، قائلًا: «إن مصنع العجوزة لديه خطوط إنتاج تم معاينتها من قبل وفد منظمة الصحة العالمية، قبل شهرين، وتفقد خطوط الإنتاج وقدرتها وكفاءتها قبل الإنتاج، وعندما وقعنا الاتفاق مع شركة سينوفاك الصينية، زارنا وفد من الخبراء الصينيين، وهم معنا منذ شهر ونصف للإشراف على التصنيع».

وقال «مجاهد»، في تصريحات تليفزيونية: «أنتجنا 300 ألف جرعة لقاح كورونا ونستطيع إنتاج 600 ألف جرعة يوميًا، أي أن الطاقة الإنتاجية للمصنع ما بين 110 و220 مليون جرعة سنويًّا»، مشيرًا إلى أن مصنع أكتوبر تصل قدرته الإنتاجية لنحو 3 ملايين جرعة يوميًا، وجار التعاقد مع شركة مختلفة عن شركة سينوفاك، لتصنيع اللقاح في مصر، ونستهدف أن تكون مصر رائدة في مجال صناعة اللقاحات، وأن فاكسيرا تكون ذراعًا قوية لمصر لتحقيق الاكتفاء الذاتى من إنتاج اللقاحات.

وعلق الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس عبدالفتاح السيسى لشؤون الصحة، على وجود موجة رابعة من فيروس كورونا في مصر، قائلًا: «كل شىء ممكن حتى الآن»، وقال في تصريحات تليفزيونية: «إن الفترة البينية بين الموجة الثانية والثالثة، والفترة البينية الحالية، تشهد تناقصًا في الإصابة وحالات الوفاة، وهى فترة مهمة للغاية». وكشف أن هذه الفترة البينية، قبل وجود موجة رابعة، تشهد تدريب وتعليم الأطباء والعاملين والمسؤولين، على تصدى الموجة، بالإضافة إلى توفير أكبر قدر من احتياطى الأكسجين، والمستلزمات الطبية.

فيروس كورونا فى أنحاء العالم

وكشف أن 43 عرضًا مرضيًّا يمكن أن يعانى منها المتعافى من الإصابة بفيروس كورونا، منها الشعور بآلام في الجسم وانخفاض الجهد وصعوبة التنفس جزئيًّا، وقد يصل الأمر إلى تليفات في الرئة، وهذه التلفيات لا قواعد لها، وتشمل حالات تشفى سريعًا وحالات متوسطة وأخرى أشد صعوبة تحتاج وقتًا أطول.

فيروس كورونا فى أنحاء العالم

وأرجع «تاج الدين» تلك الأعراض إلى معركة بين مناعة الجسم والمواد الكيماوية، التي تنتج من الالتهاب الرئوى، ما قد يؤدى إلى تليفات قد تكون شديدة للغاية ما يطيل فترة العلاج. وأشار إلى أن مصر تكاد تنتهى من تداعيات الموجة الثالثة لتفشى كورونا، وأن عدم حدوث موجة رابعة مرتبط بمدى التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية.