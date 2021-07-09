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رئيس «الأسقفية» ناعيًا جيهان السادات: «قيادة نسائية وقيمة وطنية»

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رئيس «الأسقفية» ناعيًا جيهان السادات: «قيادة نسائية وقيمة وطنية» رئيس «الأسقفية» ناعيًا جيهان السادات: «قيادة نسائية وقيمة وطنية»

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نعى الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، السيدة جيهان السادات التي وافتها المنية اليوم بعد صراع مع المرض.

وقال فوزي في بيان له: باسم سنودس وشعب الكنيسة الأسقفية نتقدم بأحر التعازي لأسرة الراحلة السيدة جيهان السادات التي كانت وبحق سيدة الأولى حيث ساندت الرئيس السادات في زمني الحرب والسلام فكانت خير معين وقدمت نموذجًا لكل القيادات النسائية.

وأضاف فوزي: لم تكتفي السيدة جيهان السادات بلعب الدور البروتوكولي بل ساهمت في الكثير من القرارات لدعم المرأة المصرية أبرزها قانون الأحوال الشخصية في الثمانينات

المصرى اليوم

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