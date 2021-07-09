السيطرة على حريق هائل بمخزن ورق وكرتون في الدقهلية (صور)

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تمكنت قوات الحماية المدنية في الدقهلية، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق هائل شب في مخزن ورق وكرتون بأرض فضاء بقرية جراح التابعة لمركز أجا في محافظة الدقهلية دون وقوع اصابات أو خسائر في الأرواح.

وكان اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى اخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بقطعة أرض فضاء تستخدم كشونة لتخزين الورق والكرتون.

انتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف ومسؤولى مجلس مدينة أجا إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الحريق شب بقطعة أرض فضاء مستأجره لشخص يدعى على عبدالمنعم أبوحليمه ويستخدمها كشونة لتجميع بكرات الورق والكرتون.

و تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بعد ثلاث ساعات ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات أو خسائر بالأراوح وتم استدعاء الادلة الجنائية لبيان سبب الحريق.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

السيطرة على حريق بمخزن ورق وكرتون بالدقهلية

السيطرة على حريق بمخزن ورق وكرتون بالدقهلية

السيطرة على حريق بمخزن ورق وكرتون بالدقهلية

السيطرة على حريق بمخزن ورق وكرتون بالدقهلية

السيطرة على حريق بمخزن ورق وكرتون بالدقهلية

السيطرة على حريق بمخزن ورق وكرتون بالدقهلية

السيطرة على حريق بمخزن ورق وكرتون بالدقهلية

السيطرة على حريق بمخزن ورق وكرتون بالدقهلية