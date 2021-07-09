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التحالف الدولي: ‏لا صحة بتعرض القوات الأمريكية في سوريا لهجوم صاروخي

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التحالف الدولي: ‏لا صحة بتعرض القوات الأمريكية في سوريا لهجوم صاروخي التحالف الدولي: ‏لا صحة بتعرض القوات الأمريكية في سوريا لهجوم صاروخي

جي بي سي نيوز :- نفى المتحدث العسكري باسم التحالف الدولي واين ماروتو، تعرض القوات الأمريكية في سوريا لهجوم صاروخي يوم الأحد.

وقال واين ماروتو في تغريدة على "تويتر" يوم الأحد: "لا صحة للتقارير التي تفيد بأن القوات الأمريكية في سوريا تعرضت لهجوم صاروخي اليوم".

وفي وقت سابق، قال فرهاد شامي الناطق باسم "قوات سوريا الديمقراطية" "قسد"، إن قذيفتين صاروخيتين مجهولتي المصدر سقطتا في الجهة الغربية لحقل العمر بدير الزور والذي تتخذه قوات "قسد" قاعدة متقدمة لملاحقة خلايا "داعش".

وأكد أنه لم يتم تسجيل أية إصابات في صفوف عناصر "قوات سوريا الديمقراطية".

وقال ناشطون في سوريا إن دوي انفجارات سمع في حقل العمر النفطي أكبر قاعدة التحالف الدولي في سوريا، نتيجة صواريخ سقطت في مساكن الحقل، وانطلقت من ريف مدينة الميادين بريف دير الزور غربي نهر الفرات.

كما نفى فرهاد شامي أيضا تعرض حقل كونيكو النفطي في دير الزور شمال شرقي سوريا لهجوم صاروخي.

وأضاف أن أصوات الانفجارات التي سمعت في المنطقة هي نتيجة لتدريبات عسكرية بالأسلحة الحية قامت بها "قسد" وقوّات التحالف الدولي.

المصدر: RT

جي بي سي نيوز

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