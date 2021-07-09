وسط ضوابط وإجراءات احترازية.. «البيت الفنى للمسرح» يواصل تقديم عروضه

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

تتواصل عروض البيت الفنى للمسرح ويستقبل الجمهور هذا الأسبوع، فعن رواية «أفراح القبة» للأديب الراحل نجيب محفوظ، والذى استقبله المسرح العائم الصغير بالمنيل، يقدم البيت الفنى الرواية من خلال فرقة مسرح الشباب، والتى كتبها وأخرجها يوسف المنصور، ويأتى العرض من خلال حركات استعراضية ليفتتح الستار بعدد من أغنيات موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، وهى «من قد إيه كنا هنا»، وليلى مراد بأغنية «على الإله القوى» وعبدالحليم حافظ بـ«عدى النهار».

وقال محمد يوسف المنصور، مخرج العرض، أنه منذ بداية الفكرة جذبته الرواية وفكرة أن كل شخص يرى الحقيقة من وجهة نظره المختلفة، وتابع: لا نستطيع أن ننكر أنه انتابنى تخوف لأنها تم تقديمها دراما تليفزيونية من قبل، لكن زادنى ذلك إصرارًا خاصة أن حالة الدراما التليفزيونية لم تخدم في تقديم الحقيقة كما أتخيلها.

وأضاف «المنصور»، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أنه رغم التفاصيل المتكررة لكن هنا كل شخص يرى الأمر من منظوره الخاص، لذا رأيت أنه إذا تم عمله مسرحيًا ستتضح الصورة بشكل كبير، خاصة أنه كانت تجذبنى فكرة قضية الشرف التي تتناولها الرواية والتساؤل الدائم للإنسان في وصف «الشرف» هل هو بالنسبة للمرأة والحفاظ على نفسها وعدم قيامها بعلاقات، أم عدم الخيانة، أم الاحترام؟.

جانب من العروض فى البيت الفنى للمسرح

وتابع أن العرض تتبلور قصته من خلال 3 سيدات، نجمة فرقة سرحان الهلالى، والتى استطاعت أن ترفض عمل علاقات بدون طريقة شرعية وهى الزواج لكنها في المقابل تقوم بكل ما هو غير أخلاقى، من التلاعب والانتهازية بالآخرين لكنها مُدعية الشرف دائمًا، والسيدة الأخرى التي اغتصبت في حادث رغمًا عنها، لكنها خسرت كل شىء بسبب أمر ليس ذنبها، ولا يستطيع زوجها غفرانه، وامرأة ثالثة حلمت بالنجومية، ودخلت في علاقة حب ليكمن التساؤل من في الثلاث هي التي تتصف بالشرف، واختتم المخرج بأنه اهتم بالرواية، والتزم بالحفاظ على «مورال» الأديب الراحل نجيب محفوظ، لكنه تدخل فقط في وضع دوافع في تقديم رؤية وزوايا جديدة.

وكان قد أعيد تقديم الرواية مسرحيًا بعد أن تم تقديمها دراميًا قبل سنوات من خلال شاشة التليفزيون.

جانب من العروض فى البيت الفنى للمسرح

وترصد الرواية الأصلية للأديب الراحل فترة السبعينيات، من خلال الفرقة المشاركة في مسرحية تحمل الاسم نفسه، ليكتشف الممثلون أن أحداث المسرحية تتناول شخصياتهم الحقيقية في كواليس المسرح، والذى يعرض مؤلفها أسرارهم وحكايتهم الحقيقية التي حدثت قديمًا، والتى يتصدى لخروجها الممثلون حتى لا تكشف عن خباياهم، بينما يُصر مالك الفرق على استكمال العمل حتى يتطهر ليقوم الممثلون مجبرين باستكمال العمل وتمثيل حقيقتهم الأولى.

العرض من كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور، وبطولة محمد تامر، سمر علام، حنان عادل، حمزة رأفت، مينا نبيل، أحمد صلاح، عبدالمنعم رياض، محمد عبدالقادر، رنا خطاب، يوسف مصطفى، مينا نادر، محمد يوسف، هايدى عبدالخالق، وفاء عبدالله، أحمد عباس، باسم سليمان، مارتينا رؤوف، حسام علاء، هدير طارق، ديكور وتصميم إضاءة عمرو الأشرف، تصميم أزياء عبير بدراوى، تأليف موسيقى أحمد نبيل، تصميم حركى مناضل عنتر، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور.

جانب من العروض فى البيت الفنى للمسرح

وعن مجموعة من الكلاب تم وضعها داخل إحدى المؤسسات لرعاية الحيوانات دروسًا وإسقاطات على سلوك البشر وانعدام الوفاء ومفاهيم كثيرة، يأتى العرض المسرحى «Dogs»، وهو من إنتاج مسرح

الشباب، ليواصل عروضه في الثامنة مساء على مسرح السلام.

ويناقش العرض من خلال مجموعة من الكلاب الصراعات والعلاقات المختلفة التي جعلتها تقدم إسقاطًا على الحياة البشرية، والتى يجسدها البعض بصورة سلبية، حيث يؤكد بعضها أنه من الممكن أن يكون عالم «الكلاب» أوفى بكثير من هؤلاء الذين يفتقرون الرحمة والوفاء، بتقديم صورة لهذه الكلاب داخل المؤسسة التي تم احتجازها لتقع أسيرة داخلها لتعطى نموذجًا وصورًا للكثير من الأحداث. «Dogs» صورة جديدة للمسرح الاستعراضى الغنائى، الذي طالما نادى به الكثير من المسرحيين، قدمها المخرج كمال عطية، وألفها جمال محمود الحدينى، حيث جاء العرض في إطار كوميدى قدمته مجموعة من الفنانين الشباب، وهم خريجو الدفعة الثانية لمشروع «ابدأ حلمك» لفرقة مسرح الشباب، والتى بدأت دفعتها يونيو 2017.

جانب من العروض فى البيت الفنى للمسرح

وكان الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفنى للمسرح، أعرب عن سعادته بالمستوى الاحترافى الذي وصل إليه متدربو سلسلة ورشة «ابدأ حلمك» بفرقة مسرح الشباب بالبيت الفنى للمسرح، لافتًا إلى أن البيت الفنى يولى اهتماما خاصا بالورش التدريبية لشباب الفنانين والعمل على التطوير الدائم للمنهج الاحترافى.

ورشة «ابدأ حلمك» هي ورشة متخصصة لتعلیم فنون التمثیل والأداء تقيمها فرقة مسرح الشباب بالبيت الفنى للمسرح، یتم التدریب خلالها على فنون التمثیل والإخراج ومهارات الارتجال، الكتابة، الدیكور، الأزیاء، الغناء والموسیقى والرقص، وتستمر الورشة مدة ٦ أشهر، وبدأت الدعوة للتقدم للورش من یونیو 2017 تحت قيادة المخرج عادل حسان، مدير الفرقة في ذلك التوقيت، ويتم العمل مع الدفعة الرابعة من الورشة، يهدف مشروع ورش ابدأ حلمك إلى ضخ دماء شابة في الوسط المسرحى، تم تدريبها تدريبا احترافيا على يد مدربين متخصصين، حيث وصل عدد متدربى الورشة بالقاهرة والإسكندرية حتى الآن إلى ما يفوق الـ350 متدربا من شباب الفنانين.

العرض المسرحى «Dogs»، تأليف محمود جمال حدينى، ديكور حمدى عطية، ملابس أميرة صابر، تأليف موسيقى محمد حسنى، استعراضات ضياء شفيق، ماكياج إسلام عباس، فكرة وإخراج كمال عطية.

جانب من العروض فى البيت الفنى للمسرح

وفى الإسكندرية ناقش العرض المسرحى «قاع» فكرة الوجود الإنسانى ورحلة الحياة على الأرض بما تحمله من صراعات ما بين الإنسان ووجوده، الذي لا يعرف غايته من جانب، وما بينه وبين بنى جنسه لضمان البقاء والهيمنة على الثروات من جانب آخر، بالإضافة لصراعه ضد شيطانه، يعتمد العرض على التنقل بين التمثيل الكوميدى والتراجيدى وكذلك الرقص والغناء واستخدام الجرافيك.

العرض هو مشروع تخرج ورشة نجوم المستقبل، تأليف محمود محسن، كريوجراف محمد ميزو، ديكور وملابس وليد جابر، تأليف موسيقى محمد شحاتة، تصميم إضاءة إبراهيم الفرن، أشعار د. محمد مخيمر، وإخراج

محمد مرسى.