مسابقة لاكتشاف المواهب عبر الإنترنت « Omneeyat Loves Talent »

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مسابقة جديدة لاكتشاف المواهب تحت عنوان، Omneeyat Loves Talent، عبر الإنترنت، والتى تتكون من لجان التحكيم من أبرز النجوم العرب. وكشفت منصة «أمنيات» أن لجان التحكيم تتضمن الفنانة اللبنانية تقلا شمعون، ونجمة برنامج ستار أكاديمى ليا مخول، والفنان الكوميدى أحمد أحمد، حيث سيبدأ الثلاثة مهمتهم في البحث عن مواهب المستقبل في مجالات الغناء والتمثيل والكوميديا على مستوى منطقة الشرق الأوسط. وتنقسم المسابقة إلى ثلاث فئات تشمل الغناء والتمثيل والكوميديا، والتى تتيح فرصة المشاركة لجميع المواهب بعمر 16 عاماً فما فوق، ويقوم بتقديمها نجم الشاشة الصغيرة الفنان جاد بوكرم المعروف باسم «أو ماى جاد».

ويتم التسجيل عبر الإنترنت، حيث يرسل المشاركون تجربة الأداء الخاصة بهم، من خلال مقطع مصوّر تتراوح مدته بين 2 و3 دقائق ويتضمّن أغنية أو مشهد سينمائى/ مونولوج أو فقرة كوميدية من اختيارهم. وبمجرّد أن يجتاز المشاركون اختبارات الأداء، سينتقلون إلى مرحلة التصفيات للوصول إلى الجولتين نصف النهائية والنهائية.

وسيحظى الفائزون بالعديد من الجوائز القيّمة، بما في ذلك حضور ورشة عمل في الأكاديمية اللبنانية للسينما، والمشاركة في عروض كوميدية في دبى ولوس أنجلوس، إضافةً إلى إنتاج فيديوهات موسيقية وإطلاق حملات علاقات عامة وغيرها الكثير.

وستتضمن كل جولة تحدياً خاصاً تم تصميمه لاختبار إمكانات المتسابقين ومهاراتهم وموهبتهم، وتزداد صعوبة الاختبارات مع تقدّم مراحل المسابقة.

وستشرف لجنة التحكيم المتخصصة على الجولات الثلاث وتقييم المتسابقين، حيث يتم احتسابها مع تصويت الجمهور لتحديد المتأهلين في كل مرحلة، مع الإعلان عن أسمائهم على الهواء مباشرة وعبر وسائل التواصل الاجتماعى، وصولاً إلى تتويج فائز واحد عن كل فئة.