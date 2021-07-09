★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت قبل قليل الاستعدادات العسكرية لتشييع جنازة، السيدة جيهان السادات.

وغيب الموت، اليوم الجمعة السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بعد صراع مع المرض، حيث تم نقلها منذ أيام للمستشفى بعد تدهور حالتها الصحية.

بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستقام مراسم الجنازة العسكرية للراحلة السيدة جيهان السادات، أرملة الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، في تمام الساعة الرابعة عصرًا من أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة نصر.

وكشف محمد أنور السادات ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، أن جيهان السادات أوصت قبيل وفاتها بأن تدفن بجوار زوجها الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

إلى هذا وأصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قرارا بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إقامة جنازة عسكرية لزوجة الرئيس الراحل مع إطلاق اسمها على محور الفردوس بالقاهرة.

تعد جيهان السادات أول سيدة أولى في تاريخ جمهورية مصر العربية تخرج إلى دائرة العمل العام لتباشر العمل بنفسها بين صفوف الشعب المصري.

كان لجيهان السادات التي منحها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، وسام الكمال، أدوار هامة في مصر ومشروعات لم تقم إلا على يدها، على رأسها مشروع تنظيم الأسرة ودعم الدور السياسي للمرأة، وعدلت بعض القوانين على رأسها قانون الأحوال الشخصية الذي لا يزال يعرف في مصر حتى الآن بقانون جيهان، كما أسست جمعية الوفاء والأمل، وكانت من مشجعات تعليم المرأة وحصولها على حقوقها في المجتمع المصري في الفترة ما بين 1970 إلى 198.