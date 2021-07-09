الأسعار وأفضل توقيت للشحن.. كُل ما تريد معرفته عن عداد الكهرباء مسبوق الدفع

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يتخوف الكثير من المواطنين من عدادات الكهرباء مسبقة الدفع، نتيجة لعدم معرفتهم بالإمكانيات ومزايا عدادات الكهرباء مسبقة الدفع، حيث تتيح تلك العدادات للمواطنين التحكم في استهلاكهم ومراقبته بشكل دوري مع التخلص بشكل نهائي من مشكلة تراكم الاستهلاك، وكذلك أخطاء الفواتير التي يشتكي منها العديد نتيجة عدم انتظام الكشافين في قراءة عدادات الكهرباء القديمة.

1. يوجد بالعداد 3 شاشات رئيسية الرصيد بالجنيه-الرصيد بالكيلو-الشريحة.

2. عن موعد الشحن، توجد بالعداد لمبة بيان في واجهة العداد تضيئ عند وصول الرصيد إلى حد الإنذار وتضيئ ثانية عند وصول الرصيد إلى حد الفصل وعندما يفصل تقوم بتركيب الكارت بالعداد فتعود الكهرباء حتى تقوم بالشحن.

3. وعن أفضل وقت للشحن خلال الشهر، هناك شائعة تقول إن الشحن أفضل أول الشهر لأنك تكون عند الشريحة الأولى وبالتالى رصيدك بالكيلو يكون أكبر ولكن نفترض أن رصيدك انتهى هل ستظل بدون كهرباء حتى اول الشهر؟؟ طبعا لا وللعلم عند اول كل شهر يعود العداد للشريحة الأولى، وبالتالى رصيدك بالكيلو يزيد مرة أخرى.

العداد مبرمج بالوقت والتاريخ ويعود للشريحة الأولى مع اول دقيقه كل شهر، وهو بذلك يحقق لك عدالة استخدام لأنه في نظام العداد القديم يتم محاسبتك بالشهر من مرور القارئ حتى مروره مرة أخرى، أما مسبوق الدفع فيعمل بنظام برمجى بالوقت والتاريخ محكم.

4. تقوم بادخال بطاقة رقم قومى أو فيزا بنك في العداد الدفع فيعود التيار الكهربائى فورا حتى عودتك بالكارت.

5. تحتوى شاشات العدادات الأخرى على بياناتك مثل: رقم العداد ورقم المشترك والوقت والتاريخ وفى حالة انه في فروق شرائح أو العداد وصل الرصيد صفر ولم يفصل لانه اجازه أو ليلا كما هو مبرمج بالعد اد وتوجد شاشة الديون بالجنيه حتى تقوم بالشحن وتخصم الديون من العداد وليس الشحن كذلك شاشة الجهد والاستهلاك الكلى منذ تركيب العداد واستهلاك كل شهر على حده.

5. يُمكنك متابعة استهلاكك بالكيلو وات، كما يمكنك قبل التوجه للشحن تركيب الكارت بالعداد حتى ظهور كلمة كارت مقبول وبالتالى عند قدومك الينا للشحن نستطيع الاجابه عن كل الاستفسارات التي تريدها.

6. وفي حالة ضياع كارت الشحن، يتم التوجه إلى إدارة الكهرباء التابع لها مع صورة أو رقم العداد كذلك بطاقة الرقم القومى للاطلاع عليها أو توكيل أو عقد ايجار موثق من صاحب العداد بتقوم بدفع قيمة الكارت الجديد طبقا للرسوم المقررة بالشركة وبيتم استخراج كارت جديد وتفعيله وبتستلمه في دقائق معدودة.

7. في حالة ضياع الكارت، لا داعى للقلق كل عملية شحن بتسجل في ذاكرة العداد برقمها وقيمتها ولو ضاع الكارت وعليه شحنه لم تفرغ بالعداد بيتم استخراج كارت وعند برمجته بتسجل كل بياناتك وكذلك عمليات الشحن بارقامها وقيمتها وعند تركيب الكارت بالعداد لو ذاكرة العداد وجدت عمليه لم تفرغ بالعداد يتم استقبالها بالعداد وتنفذ فورا.

8. هل العداد لا يفصل بالإجازات الرسمية وبالليل، بالفعل العداد مبرمج على عدم الفصل الجمع والاجازات الرسمية وكذلك من الساعه 5 مساءا وحتى ١٠ صباحا.

9. الكارت به استيكر عليه رقم المشترك يتم قلب شاشات العداد يوجد بعد الثلاث الشاشات الرئيسيه شاشة رقم العداد وبعدها شاشة رقم المشترك يمكنك منها معرفة الكارت الخاص بكل عداد.

10. يتم شحن العداد من أى هندسة تابعة للشركة أو الشحن من أي منافذ بيع فورى.

11. وفي حالة رفع غطاء العداد، يتم دفع غرامة طبقًا للرسوم المقررة بالشركة.