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لم تفلح الفواكه والخشب.. إحباط تهريب 90 مليون حبة كبتاجون بـ"ميناء جدة"

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لم تفلح الفواكه والخشب.. إحباط تهريب 90 مليون حبة كبتاجون بـ"ميناء جدة" لم تفلح الفواكه والخشب.. إحباط تهريب 90 مليون حبة كبتاجون بـ"ميناء جدة"
حصاد 6 أشهر ماضية كشف يقظة رجال الجمارك ومكافحة المخدرات والمعنيين

لم تفلح الفواكه والخشب.. إحباط تهريب 90 مليون حبة كبتاجون بـ

يستقبل ميناء جدة الإسلامي 75% من صادرات وواردات ، وعلى مدار الـ24 ساعة يتم الكشف على الحاويات للتأكد من نظاميتها.

وكشفت إحصائية الجمارك في تقرير لـ"العربية"، عن تمكُّن رجال الجمارك بميناء جدة من ضبط كميات كبيرة خلال الستة الأشهر الماضية، تجاوزت 90 مليون حبة كبتاجون تم تهريبها بطرق مختلفة من خلال محاولة إخفائها في الفواكه والحديد والخشب.

ومن مبدأ الواجب الديني والوطني يقف رجال الجمارك على المنافذ السعودية بكل يقظة لحمايتها من أنواع التهريب بكافة أنواعه، بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات والجهات المختصة ذات العلاقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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