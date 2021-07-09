امتحانات الثانوية العامة 2021 في أرقام

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تنطلق غدا امتحانات الثانوية العامة 2021 وسط اجراءات أمنية واحترازية مشددة، حيث يؤدى طلاب الشعبة العلمية الامتحان في مادة اللغة العربية على البابل شيت وفق نظام التقييم الجديد، وفيما يلى أبرز الاحصائيات الرسمية لامتحانات الثانوية العامة 2021.

- عدد الطلاب 649387 طالبا وطالبة

- عدد طلاب الشعبة علمى علوم 852292 طالبا وطالبة

- عدد طلاب الشعبة علمى رياضة 100169 طالبا وطالبة

- عدد طلاب الشعبة الأدبية 256366 طالب وطالبة

- عدد المشاركين في أعمال الامتحانات 850 133 فردا

- عدد رؤساء اللجان 2200 رئيس لجنة

- عدد المراقبين الأوائل 2200 مراقب أول

- عدد المراقبين 12598 مراقبا

- عدد الملاحظين 91318 ملاحظا

- عدد المعاونين 8373 معاونا

- عدد أعضاء الأمن 9511 عضو أمن

- عدد أعضاء لجنة الإدارة 1190 عضو لجنة

- عدد الاعضاء القانونين 1714 عضوا قانونيا

- عدد أعضاء التطوير 4746 عضو تطوير

- عدد استراحات المعلمين 733 استراحة

- عدد استراحات المعلمين بقطاع القاهرة 158 استراحة

- عدد استراحات المعلمين بقطاع الإسكندرية 121 استراحة

- عدد استراحات المعلمين بقطاع المنصورة 213 استراحة

- عدد استراحات المعلمين بقطاع أسيوط 281 استراحة