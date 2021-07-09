محافظ جنوب سيناء يشيد بالمرأة السيناوية: نولي اهتماما كبيرا بتعليم فتيات سيناء

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قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن المرأة السيناوية لها دور كبير في حياة المجتمع السيناوي، تقوم بمعظم الأعمال المتعلقة بأسرتها، لذا نولي اهتمام كبير بتعليم الفتيات في سيناء.

و أضاف «فودة» خلال استقباله لوفد لجنة النقل بمجلس النواب بمدينة الطور اليوم الجمعة، أنه من المتوقع تزويد المحافظة بـ 7 مدارس متنقلة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وذلك لإتاحة وتوفير التعليم على كل شبر لجميع أبناء البدو بالوديان والتجمعات البدوية البعيدة خاصة الفتيات وصولا للهدف النهائي لخلق جيل من ابناء البدو حاصلين على شهادات عليا في كافة التخصصات يحقق توفير الوظائف والخدمات في هذه الوديان.

وأكد على أهمية تعليم الفتيات والدفع في هذا الاتجاه، مشيرا إلى أن الفتيات لا يستكلمون دراستهم بعد المرحلة الابتدائيه ويخرجون من التعليم ويجلسون في البيت رغم ان الفتاة السيناوية ستكون مسؤوله في المستقبل عن تربيه أبنئها ورعاية أسرتها.

ومن جانبه قال النائب سيد عوض ن عضو مجلس النواب عن جنوب سيناء، ان الفترة الماضية كان بها تسريب غير عادي من التعليم للأولاد والبنات، لكن الموقف تغير الآن، وقد حصلت طالبتين من جنوب سيناء على منح في الجامعه البريطانية.

ويضم الوفد البرلماني النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، والنائب محمود الضبع وكيل لجنه النقل والمواصلات، والنائب محمد عوض السيد امين سر لجنه النقل والمواصلات ونائب جنوب سيناء، والنائب خالد عبدالمولي، والنائب حسام عاشور، والنائب احمد سعد نويصر، والنائب نادر الخبيري،و النائب حازم عويان، والنائب حمدي عبدالوهاب، والنائب مصطفي محمود، والنائب محمد الكيال،و النائب كمال أبوجليل، والنائب ناصر هداية.