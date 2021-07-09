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سفير عُمان لدى المملكة: مسقط والرياض تشتركان في رؤى تمهد لمرحلة جديدة

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سفير عُمان لدى المملكة: مسقط والرياض تشتركان في رؤى تمهد لمرحلة جديدة سفير عُمان لدى المملكة: مسقط والرياض تشتركان في رؤى تمهد لمرحلة جديدة
أكد على ما يتمتع به قادة البلدين من حكمة في التعامل مع الأحداث إقليميًا ودوليًا

سفير عُمان لدى المملكة: مسقط والرياض تشتركان في رؤى تمهد لمرحلة جديدة

أكد فيصل بن تركي آل سعيد سفير سلطنة عُمان لدى المملكة أن زيارة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان إلى المملكة العربية في أولى محطاته الخارجية، ولقاءه أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، دليل على ما يتمتع به قادة البلدين من حكمة وبعد نظر في التعامل مع الأحداث إقليميًا ودوليًا، ومرحلة جديدة لرفع مستوى التكامل في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والتنموية والبشرية.

ونوّه السفير العماني بعمق العلاقات الثنائية والتوافق بين رؤية المملكة 2030 ورؤية عُمان 2040 في كثير من القواسم التي تسهم في تعزيز التطلعات والتعاون في العديد من المجالات والبرامج.

وأشار إلى أن علاقة الشعبين العُماني والسعودي تتميز بمتانتها وأصالتها التاريخية التي قامت على وحدة الأخوة والدين وحسن الجوار، موضحًا أهمية تعزيز التعاون على المستويات الثقافية والسياحية والرياضية لا سيما مع تطلع الشعبين للرقي والتقدم في تلك المجالات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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