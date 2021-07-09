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يعلن علي تشكيل الأجهزة الفنية لجهاز اليد السبت

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الزمالك يعلن علي تشكيل الأجهزة الفنية لجهاز اليد السبت يعلن علي تشكيل الأجهزة الفنية لجهاز اليد السبت

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قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي ، برئاسة حسين لبيب الإعلان عن تشكيل الأجهزة الفنية لكرة اليد للموسم الجديد «السبت».

وعقدت اللجنة، عدة اجتماعات خلال الساعات القليلة المنقضية مع محمد الريس رئيس جهاز كرة اليد باليد لمناقشة الأسماء المقترحة.

وسيعلن رئيس جهاز اليد، قوائم فرق الناشئين ايضاً في نفس اليوم، والتي ستشارك في بطولات البراعم والناشئين في الموسم الجديد.

وانتهي جهاز كرة اليد بالزمالك، من اجراء الاختبارات الخاصة بفرق اليد بالنادي والتي جرت خلال الأسبوع المنقضي لاختيار افضل العناصر التي يتثني لها تمثيل النادي في فرقه المختلفة.

المصرى اليوم

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