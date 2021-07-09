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سيرينو يكشف عن سبب حبه للأهلي .. ويلجأ لزوجة موسيماني لحسم انتقاله

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كشف نادي صن داونز الجنوب افريقي تفاصيل جديدة في مفاوضات انتقال الأوروجوايانى جاستون سيرينو لاعب الفريق إلي النادي الأهلي، وقال علي الموقع الرسمي للنادي بان مويرا تلاجالي زوجة بيتسو موسيمانى المدير الفنى لفريق الأهلى، تقود حاليا المفاوضات بين الأهلي ومسؤولي صن داونز للحصول علي توقيع الاعب لصالح النادي الأهلي.

وقال بيتسو موسيمانى المدير الفني فى تصريحات نقلتها صحيفة بجنوب أفريقيا أن "الأهلي بريد ضم سيرينو لاعب خط وسط بطل نادي سن داونز في نهاية الموسم الحالي، وانه تم تقديم طلب رسميا إلي صن داونز، مؤكدا أن سيرينو يرغب أيضا في اللعب للنادي الأهلي، مؤكدا بان القرار النهائي حاليا متروك للنادي جنوب أفريقيا.

وقال سيرينو نجم صن داونز أن الأهلي أكبر ناد في القارة الإفريقية ويلعب دائما في البطولات من أجل الفوز بها لهذا احلم باللعب بالنادي الأهلي وانتظر حتى يتحقق، مشيرا إلي انه ليس لدي اللعب في أوروبا كما كنت بفكر في المواسم السابقة.

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سيرينو - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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