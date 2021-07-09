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ندوة عن آليات تطبيق الفاتورة الاليكترونية الجديدة بالقطاع السياحي بالبحر الأحمر

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ندوة عن آليات تطبيق الفاتورة الاليكترونية الجديدة بالقطاع السياحي بالبحر الأحمر ندوة عن آليات تطبيق الفاتورة الاليكترونية الجديدة بالقطاع السياحي بالبحر الأحمر

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نظمت امانة حزب حماة الوطن بالبحر الاحمر ندوة تعريفية عن آليات تطبيق الفاتورة الإلكترونية الجديدة بالتنسبق مع غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر ومنطقة صرائب المبيعات بالغردقة، في إطار اهتمام الدولة بالتحول الرقمي والحوكمة والفاتورة الالكترونية.

تضمنت الندوة برنامج التثقيف المعلوماتي للعاملين بالقطاع الفندقي بالبحر الأحمر، بمشاركة ٦٠ من مديري الإدارات المالية ورؤساء الحسابات بالفنادق والشركات السياحية وأصحاب المشروعات والشركات الخاصة والمحال التجارية والمحاسبين، من جميع مدن المحافظة.

وحاضر في الندوة عن وزارة المالية، محمد محمد عيسى، رئيس منطقة ضرائب البحر الأحمر، وحسام محمد يونس، رئيس مأمورية ضرائب القيمة المضافة في الغردقة، ومكرم هاشم عبدالمطلب، مدير فحص إدارة الفحص، وإيمان محمد عزوز، مدير إدارة التدريب بمصلحة ضرائب البحر الأحمر، والمهندس محمود مصطفى، مدير إدارة الأبحاث والتطوير.

وأكد محمد الشناوي، أمين حزب حماة الوطن بالبحر الأحمر، أن هذه الندوة التدريبية تأتي إيمانا بأهمية دور الحزب للقيام بدوره في خدمة المجتمع والتقارب بين أفراد الشعب بفئاته المختلفه في جميع الأماكن.

وخلال الندوة اكد حسام محمد يونس رئيس مامور ضرائب الغردقة انه تم تأكيد تطبيق الفاتورة الإلكترونية قريبا بشكل قانوني لا يسمح بأي نوع من أنواع التأجيل، حتى تعد الفاتورة الإلكترونية هي النظام العالمي المتبع في جميع الدول المتقدمة نظراً لرقمنة كل شئ خلال الفترة السابقة.

واضاف يونس ان الفاتورة الإلكترونية، عملية تنظيمية للحصيلة الضريبية ومنع المتهربين ضريبيا، كما يعد تطبيق آليات الفاتورة الإلكترونية اتجاها صحيحا، جاء في الوقت المناسب ليتماشى مع التنمية والتطوير الذي يحدث في مختلف قطاعات الدولة خلال الفترة الحالية.

المصرى اليوم

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