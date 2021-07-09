التصريح بدفن جثة سيدة توفيت بمنزلها بالغردقة بعد انتهاء الطب الشرعي من التشريح

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قرر المستشار حسن عادل رئيس نيابة الغردقة بالبحر الأحمر، التصريح بدفن جثة السيدة المتوفية بشقتها بمنطقة ستوب شوب بالغردقة، وذلك بعد انتهاء الطب الشرعي من تشريح الجثة وتم تسليم الجثة من مشرحة مستشفى الغردقة العام.

كانت منطقة الاستاد بالغردقة قد شهدت العثور على جثة سيدة متوفية في حالة تعفن داخل مسكنها بمنطقة الاستاد بالغردقة وبجوارها ابنتها البالغة من العمر ٤ سنوات بجوار الجثة على قيد الحياة لمدة يومين.

وأكدت شقيقة المجني عليها في التحقيقات أنها كانت تتصل بها كي تطمئن عليها، وكانت طفلتها التي تبلغ من العمر 4 سنوات، ترد عليها في كل مرة قائلة «أمي نائمة»، وتكرر ذلك على مدار يومين وتمكنوا من كسر الباب، لتكتشف وفاة أختها، حيث وجدتها ملقاة على الأرض وتنبعث منها رائحة كريهة وعارية من ملابسها وبجوارها طفلتها وعلى الفور تم استدعاء سيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مستشفى الغردقة العام، وإيداعها مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، لبيان ما إن كان وراء الواقعة شبهة جنائية من عدمه.

كانت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر قد كشفت غموض العثور على جثة سيدة داخل مسكنها، وبجوارها طفلتها البالغة من العمر 4 سنوات على قيد الحياة، وذلك في منطقة الاستاد وسط مدينة الغردقة، حيث تبين أن جيرانها وشقيقة المجني عليها اكتشفوا وفاتها والعثور على حثتها وقاموا بابلاغ الشرطة بالواقعة.

تلقى اللواء سليمان شتا مدير أمن البحر الأحمر بلاغا يفيد بعثور الأهالي، على جثة سيدة تدعى إيمان ع م مواليد ٨٦ من الفيوم، وأنهم لم يشاهدوها منذ ٣ أيام، وأن رائحة كريهة تخرج من الشقة المجاورة للجيران، وقام الأهالي بكسر باب الشقة، وفوجئوا بجارتهم متوفية، وبجوارها ابنتها الطفلة البالغة من العمر ٤سنوات وتبين ان متزوجة من شخص متزوج باخري وانه لم يحضر للمنزل منذ ايام.

وأبلغ الجيران الشرطة التي انتقلت محل البلاغ، وتم استدعاء مفتش الصحة، وتم نقل الحثة وايداعها مشرحة المستشفى.