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شيخ الأزهر ينعى جيهان السادات

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شيخ الأزهر ينعى جيهان السادات شيخ الأزهر ينعى جيهان السادات

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نعى الأزهر الشريف؛ علماء وأساتذة، السيدة جيهان السادات، أرملة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والتي وافتها المنية صباح اليوم.

وقال الأزهر في بيان: «يذكر الأزهر وقوف السيدة جيهان السادات إلى جوار زوجها الرئيس الراحل في مرحلة فارقة قاد فيها الوطن إلى تحقيق انتصار أكتوبر المجيد الذي يظل علامة مصرية بارزة وفارقة في تاريخ بطولات العزة والكرامة».

وأعرب شيخ الأزهر عن خالص عزائه ومواساته لعائلة الفقيدة والشعب المصري، سائلًا المولى- عز وجل- أن يسكنها فسيح جناته ويرزق أهلها وذويها ومحبيها الصبر والسُّلوان، مختتما البيان: (إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَیۡهِ رَ ٰ⁠جِعُونَ).

المصرى اليوم

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