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أوصت بدفنها بجانب مقر اغتيال زوجها.. تفاصيل دفن جيهان السادات

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أوصت بدفنها بجانب مقر اغتيال زوجها.. تفاصيل دفن جيهان السادات أوصت بدفنها بجانب مقر اغتيال زوجها.. تفاصيل دفن جيهان السادات

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كشف البرلماني المصري السابق، محمد أنور عصمت السادات، الجمعة، أن جنازة جيهان السادات؛ أرملة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ستقام عصر اليوم، بمنطقة المنصة أمام النصب التذكاري للجندي المجهول، في مدينة نصر شمالي القاهرة، حيثُ اغتيل زوجها.

وأوضح أن السبب في تحديد هذا المكان للجنازة هو وصية الراحلة بأن يتم دفنها إلى جانب زوجها الرئيس الراحل في قبره الموجود بجوار قبر الجندي المجهول في نفس المنطقة، وفقًا لتصريحاته لـ«سكاي نيوز».

نعت رئاسة جمهورية العربية ببالغ الحزن والأسى وفاة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجًا للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة والذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.

وقد أصدر الرئيس عبدالفتاح قراراً بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.

كان الدكتور محمد أنور السادات، ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، كشف عن إصابة السيدة جيهان السادات بعدة أمراض منذ فترة طويلة، وأنها سافرت خارج مصر للعلاج وعادت خلال الشهور الماضية وكانت تتلقى العلاج في منزلها.

وأضاف السادات، خلال مداخلة تلفزيونية، أن الحالة الصحية لجيهان السادات تدهورت خلال الأسبوعين الماضيين، ما أدى إلى نقلها إلى أحد المراكز الطبية المتخصصة في القاهرة لتلقي العلاج تحت إشراف فريق طبي.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وحرمه كانا يهتمان ويتابعان حالتها الصحية، ووجها بتوفير الرعاية الكاملة لها، مؤكدا أن جيهان السادات ليست مصابة بفيروس كورونا.

المصرى اليوم

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