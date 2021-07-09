ضبط مخالفات داخل منشآت طبية خاصة بمدينة أسوان

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نظمت إدارة العلاج الحر وإدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشؤون الصحية بأسوان، حملة برئاسة الدكتور إسلام شمروخ مدير إدارة التفتيش الصيدلي، والدكتورة هبة سيد اسماعيل مدير إدارة العلاج الحر، وتمكنت الحملة من ضبط مخالفات كبيرة داخل مستشفى خاص، وداخل أحد المركز الطبية التخصصية بمدينة أسوان، وأسفرت الحملة عن ضبط (٦) لفافات مختلفة الأحجام يشتبه أنها من مخدر الأفيون وفي انتظار امر النيابة العامة بعرضها على المعمل الجنائي المختص.

كما تم ضبط (٨١) قرص ولاصقة و(٣٠) أمبولة من المواد المخدرة الملحقه بالجدول الأول مخدرات منها الترامادول والمورفين والبيثادين والفنتانيل. وتم ضبط (٢٩) قرص من المواد المدرجة بالجدول الثالث مخدرات بعضها مهرب وغير مسجل بوزاره الصحة ومجهول المصدر ومحظور تداوله وغير صالح للاستعمال.

كما تم ضبط (١٢٨) قرص سيتوتك مهرب وغير مسجل بوزارة الصحة مجهول مصدره ومحظور تداوله وغير صالح للاستعمال يستخدم في حالات الولاده والاجهاض. وضبط (١٣٣) زجاجة وأمبول من أدوية هالوثان والاتروبين خاصة بالمستشفيات الحكومية والتأمين الصحي تستخدم لأغراض التخدير الكلي والطوارئ وضبط (٧٦) أمبول وفيال من أدوية ثيوبتال وماركين يستخدم للتخدير الموضعي منتهي الصلاحية، وتقدر قيمة المضبوطات بمائة ألف جنية تقريبآ.

تم تحريز المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وتسليمها وقيدها بالقسم المختص لعرضها على النيابة العامة.