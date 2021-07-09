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تحرير 49 محضرًا تموينيًا في حملات بالزينية شمال الأقصر

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تحرير 49 محضرًا تموينيًا في حملات بالزينية شمال الأقصر تحرير 49 محضرًا تموينيًا في حملات بالزينية شمال الأقصر

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أعلن العقيد أحمد الهوارى، رئيس مركز مدينة الزينية شمال الاقصر، انه تم التنسيق مع الدكتور تامر صلاح وكيل اول وزارة بالأقصر وإشراف يوسف جلال نائب رئيس المركز بشن حملات تموينية، على مدار شهر يونيو، أسفرت عن تحرير عدد 49 محضرا ومخالفة تموينية.

وأضاف أن الحملات جاءت في مجال المخابز البلدية، حيث تم تحرير عدد 36 محضر تشمل 21 محضر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 4 محاضر انتاج خبز ناقص عن الوزن، محضرين توقف عن الإنتاج بدون عذر، 4 محاضر عدم الاعلان عن مواعيد تشغيل، 4 محاضر عدم نظافة، محضر عدم الإلتزام بمواعيد التشغيل، موضحا أنه في مجال المحلات العامة تم تحرير عدد 13 محضر شملت 7 محاضر عدم الاعلان عن الاسعار، 6 محاضرعدم الاحتفاظ بشهادة صحية.

قاد الحملات عبدالرزاق عمر مدير الادارة التموينية بالمركز وعبدالحميد يونس رئيس مكتب التموين بالمركز وعزالدين يوسف مفتش تموين ومحمد عباس مفتش تموين.

المصرى اليوم

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