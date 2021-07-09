ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 (الشعبة الأدبية)

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ينطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2021 غدا السبت 10 يوليو ، ويستمر حتى الثانى من شهر أغسطس القادم ، ويؤدى طلاب الشعبة العلمية غدا مادة اللغة العربية.
وفيما يلى جدول امتحانات الثانوية العامة للشعبة الأدبية :
- الأحد 11 يوليو 2021: اللغة العربية (10 صباحا : 1 ظهرا).
- الثلاثاء 13 يوليو 2021: اللغة الأجنبية الثانية (10 صباحا : 1 ظهرا).
- الخميس 15 يوليو 2021: الجغرافيا (10 صباحا : 1 ظهرا).
- الأحد 18 يوليو 2021: الفلسفة والمنطق (10 صباحا : 1 ظهرا).
إجازة عيد الأضحى المبارك من 19 يوليو 2021 حتى 23 يوليو 2021
- الأحد 25 يوليو 2021: التاريخ (10 صباحا : 1 ظهرا).
- الثلاثاء 27 يوليو 2021: علم النفس والاجتماع (10 صباحا : 1 ظهرا).
- الخميس 29 يوليو 2021: اللغة الأجنبية الأولى ( 10 صباحا : 1 ظهرا).