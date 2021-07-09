ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 (الشعبة الأدبية)

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ينطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2021 غدا السبت 10 يوليو ، ويستمر حتى الثانى من شهر أغسطس القادم ، ويؤدى طلاب الشعبة العلمية غدا مادة اللغة العربية.

وفيما يلى جدول امتحانات الثانوية العامة للشعبة الأدبية :

الأحد 11 يوليو 2021: اللغة العربية (10 صباحا : 1 ظهرا).

الثلاثاء 13 يوليو 2021: اللغة الأجنبية الثانية (10 صباحا : 1 ظهرا).

الخميس 15 يوليو 2021: الجغرافيا (10 صباحا : 1 ظهرا).

الأحد 18 يوليو 2021: الفلسفة والمنطق (10 صباحا : 1 ظهرا).



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