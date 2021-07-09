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ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 (الشعبة الأدبية)

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ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 (الشعبة الأدبية) ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 (الشعبة الأدبية)

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ينطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2021 غدا السبت 10 يوليو ، ويستمر حتى الثانى من شهر أغسطس القادم ، ويؤدى طلاب الشعبة العلمية غدا مادة اللغة العربية.

وفيما يلى جدول امتحانات الثانوية العامة للشعبة الأدبية :

  • الأحد 11 يوليو 2021: اللغة العربية (10 صباحا : 1 ظهرا).
  • الثلاثاء 13 يوليو 2021: اللغة الأجنبية الثانية (10 صباحا : 1 ظهرا).
  • الخميس 15 يوليو 2021: الجغرافيا (10 صباحا : 1 ظهرا).
  • الأحد 18 يوليو 2021: الفلسفة والمنطق (10 صباحا : 1 ظهرا).


إجازة عيد الأضحى المبارك من 19 يوليو 2021 حتى 23 يوليو 2021

  • الأحد 25 يوليو 2021: التاريخ (10 صباحا : 1 ظهرا).
  • الثلاثاء 27 يوليو 2021: علم النفس والاجتماع (10 صباحا : 1 ظهرا).
  • الخميس 29 يوليو 2021: اللغة الأجنبية الأولى ( 10 صباحا : 1 ظهرا).

المصرى اليوم

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