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بعد 500 يوم.. "" على أعتاب نصف مليون إصابة بـ"كورونا"

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بعد 500 يوم.. "السعودية" على أعتاب نصف مليون إصابة بـ"كورونا" بعد 500 يوم.. "" على أعتاب نصف مليون إصابة بـ"كورونا"
عدد جرعات اللقاح المضاد للفيروس يصل إلى 19 مليون جرعة حتى الآن

بعد 500 يوم..

لم تتبق سوى 1094 حالة وتصل المملكة العربية إلى نصف مليون إصابة بفيروس كورونا الجديد، بعد مضي قرابة 500 يوم على تسجيل أول حالة إصابة كانت لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين في تاريخ 2 مارس 2020م.

وبلغ إجمالي الإصابات التي سجلتها المملكة حتى اليوم وفق آخر أرقام كورونا التي أعلنت عنها وزارة الصحة؛ 498906 إصابات، المتعافون منهم 479709 حالات، وحالات الوفاة 7947 حالة وفاة، كما كشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11250 والحالات الحرجة 1378 حالة.

وعلى صعيد متصل تجاوز عدد جرعات لقاح كورونا 19 مليون جرعة حتى الآن، تم إعطاؤها عبر أكثر من 587 موقعًا للتطعيم في كل مناطق المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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