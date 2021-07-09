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بث مباشر .. مشاهدة البرازيل ضد الارجنتين في نهائي كوبا امريكا

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بث مباشر .. مشاهدة البرازيل ضد الارجنتين في نهائي كوبا امريكا بث مباشر .. مشاهدة البرازيل ضد الارجنتين في نهائي كوبا امريكا

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تلعب البرازيل ضد الارجنتين في نهائي بطولة كوبا امريكا 2021 في مباراة ينتظرها عشاق كرة القدم في العالم، ويبحثون عن رؤيتها في بث مباشر.

ووصل البرازيل صاحب الأرض والجمهور إلى المباراة النهائية بعد تحقيقه الفوز على منتخب بيرو في نصف نهائي البطولة بنتيجة 1 - 0، كما تأهل الارجنتين بعد تفوقه على كولومبيا بركلات الترجيح بعد التعادل في المباراة بنتيجة 1-1.


تقام مباراة الارجنتين والبرازيل المباراة فجر الأحد المقبل 11 يوليو في بث مباشر في الثانية صباحاً بتوقيت القاهرة .


تنقل bein sport .. بين سبورت نهائي بطولة كوبا أمريكا بشكل حصري فى المنطقة العربية، وسيتم نقل مباراة النهائي بين البرازيل والارجنتين يوم الأحد المقبل 11 يوليو الساعة 2 صباحًا بتوقيت القاهرة على قناة beIN Sports Max 6

اديرسون
تياجو سيلفا- ماركينيوس- دانيلو- رينان لودي
كاسيميرو- فريد- إيفرتون- ريتشارليسون- نيمار
روبيرتو فيرمينو.

..

حراسة المرمى: مارتينيز.

الدفاع: أوتاميندى، مولينا، تاليافيكو، بيزيلا

الوسط: دى بول، لو سيلسو، رودريجيز

الهجوم: ميسي، لاوتارو، جونزاليس

المصرى اليوم

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