مصرع شخصين وإصابة ٣ في انقلاب سيارة ملاكي بطريق «الغردقة- رأس غارب»

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لقي موظف بإحدى الشركات من محافظة القاهرة ونجل شقيقه مصرعهما، وأصيب ٣ آخرون من نفس الأسرة بإصابات متفرقة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة جبل الزيت بطريق الغردقة رأس غارب بالبحر الأحمر.

وتم الدفع بـ٤ سيارات إسعاف لموقع الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج وتحرر محضر بالحادث وتباشر النيابة للتحقيقات.

وتبين من التحقيقات الأولية انقلاب سيارة ملاكي بسبب انفجار أحد الإطارات قبل الغردقة ب ٦٠ كيلو متر وتبين مصرع حسن على حسن موظف من القاهرة ونجل شقيقه الطفل عمر محمد على ٣ سنوات. كما أصيب والد الطفل المتوفي وزوجته، وأصيبت زوجة المتوفي الاول بإصابات متفرقة. وتم إيداع الجثتين مشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة.