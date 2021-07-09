أخبار عاجلة

خطيب العيد في بيروت: "أيّ طبقة حاكمة هذه التي ابتُلينا بها؟!" -
لجنة الحكّام تكشف عن آلية طلب طواقم التحكيم غير السعودية -
«الرعاية الصحية» بالأقصر: إجراء 58 ألف جلسة غسيل كلوي للمنتفعين -
لأول مرة.. العاهل الأردني يعلن تعرض بلاده لهجمات بطائرات مسيرة إيرانية -
صالح جمعة ينتظم في مران سيراميكا كليوباترا..ويعتذر للجهاز الفني -
الأهلي يتقدم على الانتاج الحربي في الشوط الاول -
البلدية النسائية تُغلق محلات مخالفة بمولات الطائف -
السهلي يحصل على "البورد السعودي" بجراحة العظام -
اللقاء الديمقراطي في لبنان يرشح نجيب ميقاتي لتشكيل حكومة جديدة -
بعد إعلان السعودية.. تعرف على شروط العمرة (تفاصيل) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

صفاء أبوالسعود ناعية جيهان السادات : شخصية عظيمة ونموذجا مشرفا للمرأة المصرية

Print
صفاء أبوالسعود ناعية جيهان السادات : شخصية عظيمة ونموذجا مشرفا للمرأة المصرية صفاء أبوالسعود ناعية جيهان السادات : شخصية عظيمة ونموذجا مشرفا للمرأة المصرية

لاقتراحات اماكن الخروج

نعت الفنانة والإعلامية صفاء أبوالسعود، السيدة الفاضلة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم، بعد مسيرة حافلة بالعطاء للمجتمع المصري.

وقالت الفنانة صفاء أبوالسعود، إن فقدت اليوم شخصية عظيمة ونموذجا مشرفا للمرأة المصرية، فكانت رحمها الله مثالا يحتذي به في العطاء والإخلاص، ولن ينسى المجتمع المصري ما قدمته من جهود حقيقية للارتقاء بقضايا وحقوق المرأة المصرية بشكل خاص والأسرة بشكل عام، فاستحقت عن جدارة نيل عشرات الجوائز الوطنية والدولية.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بحضور أولياء أمور.. تعليم النواب تبحث شكاوى زيادة مصروفات المدارس الخاصة

بحضور أولياء أمور.. تعليم النواب تبحث شكاوى زيادة مصروفات المدارس الخاصة

وزير الرياضة يلتقي رئيس اللجنة المنظمة للاولمبياد بطوكيو.. ويعرض التجربة المصرية

وزير الرياضة يلتقي رئيس اللجنة المنظمة للاولمبياد بطوكيو.. ويعرض التجربة المصرية

المصري أمجد عبد الحليم يقود لاعبه أمريكية لتحقيق ذهبية «الشيش»

المصري أمجد عبد الحليم يقود لاعبه أمريكية لتحقيق ذهبية «الشيش»

بمصروفات 8 آلاف جنيه.. «الأوقاف»: قبول دفعة جديدة بالمعهد الفنى للتمريض بمستشفى الدعاة

بمصروفات 8 آلاف جنيه.. «الأوقاف»: قبول دفعة جديدة بالمعهد الفنى للتمريض بمستشفى الدعاة