صفاء أبوالسعود ناعية جيهان السادات : شخصية عظيمة ونموذجا مشرفا للمرأة المصرية

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نعت الفنانة والإعلامية صفاء أبوالسعود، السيدة الفاضلة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم، بعد مسيرة حافلة بالعطاء للمجتمع المصري.

وقالت الفنانة صفاء أبوالسعود، إن مصر فقدت اليوم شخصية عظيمة ونموذجا مشرفا للمرأة المصرية، فكانت رحمها الله مثالا يحتذي به في العطاء والإخلاص، ولن ينسى المجتمع المصري ما قدمته من جهود حقيقية للارتقاء بقضايا وحقوق المرأة المصرية بشكل خاص والأسرة بشكل عام، فاستحقت عن جدارة نيل عشرات الجوائز الوطنية والدولية.