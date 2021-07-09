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خطيب العيد في بيروت: "أيّ طبقة حاكمة هذه التي ابتُلينا بها؟!"
-
الأحد 25 يوليو 2021 08:17 مساءً
لجنة الحكّام تكشف عن آلية طلب طواقم التحكيم غير السعودية
-
الأحد 25 يوليو 2021 08:15 مساءً
«الرعاية الصحية» بالأقصر: إجراء 58 ألف جلسة غسيل كلوي للمنتفعين
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الأحد 25 يوليو 2021 08:09 مساءً
لأول مرة.. العاهل الأردني يعلن تعرض بلاده لهجمات بطائرات مسيرة إيرانية
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الأحد 25 يوليو 2021 08:09 مساءً
صالح جمعة ينتظم في مران سيراميكا كليوباترا..ويعتذر للجهاز الفني
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الأحد 25 يوليو 2021 08:09 مساءً
الأهلي يتقدم على الانتاج الحربي في الشوط الاول
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الأحد 25 يوليو 2021 08:09 مساءً
البلدية النسائية تُغلق محلات مخالفة بمولات الطائف
-
الأحد 25 يوليو 2021 08:01 مساءً
السهلي يحصل على "البورد السعودي" بجراحة العظام
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الأحد 25 يوليو 2021 08:01 مساءً
اللقاء الديمقراطي في لبنان يرشح نجيب ميقاتي لتشكيل حكومة جديدة
-
الأحد 25 يوليو 2021 07:54 مساءً
بعد إعلان السعودية.. تعرف على شروط العمرة (تفاصيل)
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الأحد 25 يوليو 2021 07:54 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
طالبان: لن نستخـدم أراضي أفغانستـان ضد دول الجوار ولن نسمح بوجود داعش بالبلاد
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 09 يوليو 2021 04:19 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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