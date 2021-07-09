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إبراهيم عيسى يشارك بـ5 كتب في معرض الكتاب

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إبراهيم عيسى يشارك بـ5 كتب في معرض الكتاب إبراهيم عيسى يشارك بـ5 كتب في معرض الكتاب

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عرضت دار الكرمة نسخاً مسبقة التوقيع من أعمال الكاتب إبراهيم عيسى بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52، الذي يشارك هذا العام في معرض القاهرة الدولي للكتاب بخمسة كتب صادرة عن دار الكرمة، تتنوع ما بين الكتب التاريخية والروايات، وهي: «أشباح وطنية»، «رحلة الدم»، «حروب الرحماء»، و«كل الشهور يوليو»، و«مولانا».

وتسببت جائحة كورونا في إلغاء حفلات التوقيع للحد من انتشار الفيروس، خلال الأسبوع الأول لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، حتى أعلنت اللجنة العليا التي تدير معرض الكتاب إعادة حفلات التوقيع، أمس، على أن تقام خارج قاعات الكتب، وبحد أقصى لحفلات التوقيع يومياً، ووافقت فقط على 200 حفلة توقيع خلال أيام المعرض.

وتستمر فعاليات الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولي للكتاب مستمرة حتى 15 يوليو الجاري، تحت شعار «في القراءة حياة»، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة .

المصرى اليوم

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