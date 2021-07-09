الرئيس الإسرائيلي ينعي جيهان السادات: «ساندت زوجها في استكمال مسيرة السلام»

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نعت إسرائيل جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي توفيت، صباح اليوم، الجمعة، عن عمر ناهز الـ87 عاما.

أجرى إسحاق هيرتسوج، الرئيس الإسرائيلي، اتصالا هاتفيا بخالد عزمي السفير المصري لدى تل أبيب، معربا عن تعازيه في وفاة جيهان السادات.

قال «هرتسوغ» في تغريدة عبر «تويتر»، الجمعة، «حزنت لسماع خبر رحيل السيدة جيهان السادات أرملة الرئيس المصري الراحل أنور السادات».

وأضاف أن «السيدة الراحلة وقفت إلى جانب زوجها الرئيس السادات ودعمت زيارته التاريخية إلى القدس ومن بعدها ساندته في استكمال مسيرة السلام مع إسرائيل».

وتابع هرتسوغ: «كذلك شاركت السيدة الراحلة في تعزيز السلام في عهد الرئيس السادات من أجل تحقيق السلام مع إسرائيل».

واستطرد: «أتقدم باسمي وباسم دولة إسرائيل بتعازي للرئيس والشعب المصري».

وبدوره، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس في تغريدة على تويتر: «أود أن أتقدم بأحر التعازي لشعب مصر في وفاة جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل، صاحب الرؤية وبطل السلام، أنور السادات».

وأضاف: «السادات هو الذي مهد الطريق للسلام بين إسرائيل ومصر ونحن ملتزمون بتعميق هذه الشراكة».