قرعة مثيرة في تصفيات كأس آسيا 2022.. تعرّف عليها

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أسفرت قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 لكرة القدم عن مجموعات قوية مثيرة، والتي سحبت اليوم في العاصمة الأوزبكية طشقند.

وأوقعت القرعة منتخب السعودية في المجموعة الرابعة في مواجهة الكويت مستضيفة المجموعة وبنغلادش، إلى جانب أوزبكستان مستضيفة النهائيات والتي لن يتم احتساب نتائجها في المجموعة.

في المقابل تشهد المجموعة الأولى تواجد منتخبات سوريا وقطر واليمن وسريلانكاـ وتضم المجموعة الثانية إيران وطاجيكستان ولبنان ونيبال، وتضم المجموعة الثالثة العراق والبحرين وأفغانستان والمالديف.

وتجمع المجموعة الخامسة منتخبات الإمارات وعمان والهند وقرغيزستان، في حين يتنافس بالمجموعة السادسة ثلاثة منتخبات هي الأردن وفلسطين وتركمانستان.

ويشارك في التصفيات 42 منتخباً يتنافسون خلال الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر 2021، من أجل الحصول على 15 مقعداً في النهائيات، للانضمام إلى أوزبكستان مستضيفة النسخة الخامسة من البطولة، والتي ستقام للمرة الأولى في منطقة وسط آسيا.

وتم توزيع المنتخبات في منطقتين جغرافيتين، تضم الأولى 23 منتخباً من الغرب والجنوب والوسط، في حين تتكون الثانية من 19 منتخب من منطقتي الشرق وآسيان.

في منطقة الغرب تم توزيع المنتخبات على 6 مجموعات، وبحيث تضم خمس مجموعات أربعة منتخبات، وتضم المجموعة السادسة ثلاثة منتخبات. في حين تشهد منطقة الشرق توزيع المنتخبات على 5 مجموعات، من بينها أربع مجموعات تضم أربعة منتخبات ومجموعة تضم ثلاثة منتخبات.

ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الـ11.

ويستضيف مباريات مجموعات الغرب كل من البحرين والأردن والكويت وقطر وطاجيكستان والإمارات، في حين يستضيف مجموعات الشرق كل من الصين تايبيه وإندونيسيا ومنغوليا وسنغافورة.

وتم تصنيف المنتخبات بحسب نتائجها في بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند.

مجموعات الغرب

- المجموعة الأولى: سوريا، قطر (الدولة المضيفة)، اليمن، سريلانكا.

- المجموعة الثانية: إيران، طاجيكستان (الدولة المضيفة)، لبنان، نيبال.

- المجموعة الثالثة: العراق، البحرين (الدولة المضيفة)، أفغانستان، المالديف.

- المجموعة الرابعة: السعودية، بنغلادش، الكويت (الدولة المضيفة)، أوزبكستان.

- المجموعة الخامسة: الإمارات (الدولة المضيفة)، عمان، الهند، قرغيزستان.

- المجموعة السادسة: الأردن (الدولة المضيفة)، فلسطين، تركمانستان.

مجموعات الشرق

- المجموعة السابعة: أستراليا، الصين، إندونيسيا (الدولة المضيفة)، بروناي.

- المجموعة الثامنة: كوريا الجنوبية، سنغافورة (الدولة المضيفة)، تيمور الشرقية، الفلبين.

- المجموعة التاسعة: فيتنام، ميانمار، هونغ كونغ، الصين تايبيه (الدولة المضيفة).

- المجموعة العاشرة: تايلاند، ماليزيا، لاوس، منغوليا (الدولة المضيفة).

- المجموعة الحادية عشرة: كوريا الشمالية، اليابان، كمبوديا.