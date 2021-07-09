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تسلا تطلق سيارة كهربائية أرخص (موديل واي) في الصين

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تسلا تطلق سيارة كهربائية أرخص (موديل واي) في الصين تسلا تطلق سيارة كهربائية أرخص (موديل واي) في الصين

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دشنت شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية اليوم الخميس نسخة أرخص من سيارتها (موديل واي) في الصين حيث تواجه تدقيقا متزايدا من الهيئات التنظيمية والجمهور ومنافسة متنامية من منافسين محليين.
وقال الاتحاد الصيني لسيارات الركاب اليوم إن مبيعات تسلا من السيارات المصنعة في الصين تراجعت في يونيو عن الشهر السابق.
فقد باعت الشركة، التي تصنع سيارات السيدان (موديل 3) المركبات الرياضية (موديل واي) في شنغهاي، 33155 سيارة مصنعة في الصين، بما يشمل تلك المخصصة للتصدير، مقارنة مع 33463 في مايو .
ويبلغ سعر مركبات (موديل واي) التي تم تدشينها اليوم 276 ألف يوان (42588 دولار).
ويتيح خفض السعر الاستفادة من الدعم الذي تحصل عليه السيارات الكهربائية الجديدة التي يقل سعرها عن 300 ألف يوان.
(الدولار = 6.4806 يوان صيني)

المصرى اليوم

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