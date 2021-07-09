النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد السعودي غير البترولي 4.3 %

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قال صندوق النقد الدولي إن اقتصاد السعودية يتعافي بشكل جيد من جائحة كوفيد-19 وإنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد غير النفطي للمملكة 4.3 % هذا العام وأن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي 2.4 %.

وأضاف صندوق النقد في بيان أن إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي من المتوقع أن ينكمش 0.4 %، بافتراض الاستمرار في الإنتاج النفطي حسب المسار المتفق عليه بين بلدان أوبك+.

وتضررت السعودية، أكبر مصدًر للنفط في العالم، العام الماضي من الضربة المزدوجة لهبوط تاريخي في سعر النفط وتداعيات جائحة كوفيد-19 رغم أن الاقتصاد أظهر علامات على التحسن من أواخر العام.

وقال صندوق النقد إن اسثتمارات الصندوق السيادي للثروة في المملكة (صندوق الاستثمارات العامة) من المتوقع أن تعوض التأثير السلبي على النمو من ضغط الإنفاق الحكومي. واستثمارات الصندوق السيادي جزء محوري في برنامج التنمية الاقتصادية للبلاد (رؤية 2030) الذي يهدف لتقليل اعتماد الاقتصاد على النفط.

وقال البيان إن المديرين التنفيذيين للصندوق "شددوا على أهمية مراقبة مخاطر المالية العامة ووضع إطار قوي لإدارة الأصول والخصوم السيادية نظرا لتنامي دور صندوق الاستثمارات العامة والشراكات بين القطاعين العام والخاص في الاقتصاد.

"وأوصى المديرون كذلك بمزيد من تعزيز إدارة الإنفاق والمشتريات العامة وشفافية المالية العامة."

واتفق المديرون أيضا على أن ربط سعر صرف الريال السعودي بالدولار الأمريكي "لا يزال يعود بالنفع الكبير على الاقتصاد نظرا لهيكل الاقتصاد الحالي."

وقال البيان "رغم موافقتهم التامة على ذلك، فقد حث عدد كبير من المديرين السلطات على مراجعة هذا النظام في المدى المتوسط للتأكد من أنه لا يزال ملائما في ظل خطط تنويع النشاط الاقتصادي."