محافظ المنوفية يشدد على رفع درجة الاستعدادات القصوى لامتحانات الثانوية العامة

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شدد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، على رفع درجة الاستعدادات القصوى لانطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2020/2021 والتي من المقرر انطلاقها يوم السبت الموافق 10 يوليو الجاري، مشدداً على ضرورة الاستمرار في اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية وتطهير وتعقيم اللجان قبل وأثناء الامتحانات وتوفير المطهرات اللازمة والتأكيد على الطلاب بارتداء الكمامات الطبية وتوفير المناخ المناسب والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ المنوفية على أنه سيتابع بنفسه ميدانياً انتظام سير الامتحانات للوقوف مدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدارس والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، موضحاً على المتابعة المستمرة لسير الامتحانات من خلال ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم وغرف عمليات المدن والمراكز لتلقى أية بلاغات عن سير الامتحانات بالمدارس على مستوى المحافظة والعمل على سرعة حلها بهدف خروج المحافظة بالشكل اللائق بها حفاظاً على العملية التعليمية.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن برفع درجة الاستعداد والمتابعة اليومية للجان الامتحانات كل في نطاقه ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجوار المدارس والاهتمام بمستوى النظافة العامة للطرق ومحيط اللجان لتوفير جو من الهدوء للطلاب والتعامل الفوري مع أي معوقات وتذليلها بما لا يعكر صفو الامتحانات .