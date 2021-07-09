أخبار عاجلة

خطيب العيد في بيروت: "أيّ طبقة حاكمة هذه التي ابتُلينا بها؟!" -
لجنة الحكّام تكشف عن آلية طلب طواقم التحكيم غير السعودية -
«الرعاية الصحية» بالأقصر: إجراء 58 ألف جلسة غسيل كلوي للمنتفعين -
لأول مرة.. العاهل الأردني يعلن تعرض بلاده لهجمات بطائرات مسيرة إيرانية -
صالح جمعة ينتظم في مران سيراميكا كليوباترا..ويعتذر للجهاز الفني -
الأهلي يتقدم على الانتاج الحربي في الشوط الاول -
البلدية النسائية تُغلق محلات مخالفة بمولات الطائف -
السهلي يحصل على "البورد السعودي" بجراحة العظام -
اللقاء الديمقراطي في لبنان يرشح نجيب ميقاتي لتشكيل حكومة جديدة -
بعد إعلان السعودية.. تعرف على شروط العمرة (تفاصيل) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ المنوفية يشدد على رفع درجة الاستعدادات القصوى لامتحانات الثانوية العامة

Print
محافظ المنوفية يشدد على رفع درجة الاستعدادات القصوى لامتحانات الثانوية العامة محافظ المنوفية يشدد على رفع درجة الاستعدادات القصوى لامتحانات الثانوية العامة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، على رفع درجة الاستعدادات القصوى لانطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2020/2021 والتي من المقرر انطلاقها يوم السبت الموافق 10 يوليو الجاري، مشدداً على ضرورة الاستمرار في اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية وتطهير وتعقيم اللجان قبل وأثناء الامتحانات وتوفير المطهرات اللازمة والتأكيد على الطلاب بارتداء الكمامات الطبية وتوفير المناخ المناسب والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات في ظل تداعيات المستجد.

وأكد محافظ المنوفية على أنه سيتابع بنفسه ميدانياً انتظام سير الامتحانات للوقوف مدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدارس والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، موضحاً على المتابعة المستمرة لسير الامتحانات من خلال ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم وغرف عمليات المدن والمراكز لتلقى أية بلاغات عن سير الامتحانات بالمدارس على مستوى المحافظة والعمل على سرعة حلها بهدف خروج المحافظة بالشكل اللائق بها حفاظاً على العملية التعليمية.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن برفع درجة الاستعداد والمتابعة اليومية للجان الامتحانات كل في نطاقه ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجوار المدارس والاهتمام بمستوى النظافة العامة للطرق ومحيط اللجان لتوفير جو من الهدوء للطلاب والتعامل الفوري مع أي معوقات وتذليلها بما لا يعكر صفو الامتحانات .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تونس تسجل 231 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تونس تسجل 231 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

إسرائيل تسجل 959 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إسرائيل تسجل 959 إصابة جديدة بفيروس كورونا

" الداخلية": 19293 مخالفة للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا خلال أسبوع

" الداخلية": 19293 مخالفة للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا خلال أسبوع

صحة حماس: وفاة و37 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

صحة حماس: وفاة و37 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة