«المستثمرين السياحيين بالبحر الأحمر»: توقعات بوصول متوسط تدفق السياح الروس من 200 لـ300 ألف شهريًا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال كامل أبوعلي، رئيس جمعية المستثمرين السياحيين بالبحر الأحمر، إن السياحة الروسية سوف يتم استئنافها خلال أسابيع، متوقعا أن يتراوح عدد السائحين الروس الذين يزورون مصر ما بين 200 ألف إلى 300 ألف سائح خلال الشهر الواحد، موضحا أن ذلك سيكون مع تنامي الموسم لكنه توقع أن تبدأ الزيارات بأعداد تقترب من الـ150 ألف سائح.

وأضاف «أبوعلي»، لـ«المصري اليوم»، أن مسألة أسعار الرحلات الروسية سوف يحددها العرض والطلب، متوقعا أن ترتفع أسعار الرحلات إلى المنتجعات المصرية وتتجاوز الحد الأدنى الذي حددته وزارة السياحة للفنادق خاصة مع ارتفاع الطلب من الجانب الروسي.

وتابع أن قرار وزارة السياحة برفع الطاقة الاستيعابية من 50% إلى 70% يصب في صالح القطاع السياحي، مشيرا إلى أن القرار لن يؤثر سلبا على الاجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها في الفنادق.

كما دعا رئيس جمعية المستثمرين السياحيين بالبحر الأحمر إلى ضرورة أن يتم البدء في الدعاية والترويج لمصر في روسيا من الآن.

وعلي صعيد متصل، قال معتز صدقي نائب رئيس لجنة السياحة بغرفة التجارة الأمريكية المصرية، لـ«المصري اليوم»، إن استئناف الحركة مع الجانب الروسي من المتوقع أن تبدأ أولي الرحلات في منتصف أغسطس، لافتا إلى أن البيروقراطية الروسية تأخذ مساحة من الوقت في انفاذ مرسوم الرئيس بوتن باستئناف الطيران العارض.

وتابع أن غدا يدخل المرسوم إلى لجنة الكورونا والتي تبدأ منها رحلة عودة السياحة الروسية ‘إلي المنتجعات المصرية، مشيرا إلى ان تواصل مع بعض أصحاب الشركات الروسية، والذين أكدوا أن «لجنة كورونا» التي تضم في عضويتها وزارة الطيران المدني والنقل وممثلين عن الصحة والجهات الامنية، برئاسة نائبة رئيس الوزراء هي التي سوف تحدد عدد الشركات التي تبدأ العمل مع مصر وتحديد عدد المسافرين والطائرات.

وأشار «صدقي» إلى أن تحويل الطائرات من الوجهات الصيفية إلى الشتوية ووضعها على جداول الطيران يحتاج إلى وقت لتنظيم استئناف العمل، مشيرا إلى أن البداية سوف تكون من خلال شركات السياحة الروسية والتي تتعاقد مع شركات طيران روسية، ويلي ذلك شركات الطيران التركية والتي تملك طائرات.

وأضاف أنه من المتوقع أن تعود بنسبة تصل إلى ما يقرب من 50% من حجم الحركة قبل العام 2015 مشيرا إلى ارتفاع حجم الطلب على المنتجعات المصرية في روسيا، لكن اللحاق بموسم الصيف هو اشبه باللحاق باللحظة الأخيرة لأن أغلب المسافرين قاموا بحجز رحلاتهم وتحديد وجهاتهم.