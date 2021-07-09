أخبار عاجلة

خطيب العيد في بيروت: "أيّ طبقة حاكمة هذه التي ابتُلينا بها؟!" -
لجنة الحكّام تكشف عن آلية طلب طواقم التحكيم غير السعودية -
«الرعاية الصحية» بالأقصر: إجراء 58 ألف جلسة غسيل كلوي للمنتفعين -
لأول مرة.. العاهل الأردني يعلن تعرض بلاده لهجمات بطائرات مسيرة إيرانية -
صالح جمعة ينتظم في مران سيراميكا كليوباترا..ويعتذر للجهاز الفني -
الأهلي يتقدم على الانتاج الحربي في الشوط الاول -
البلدية النسائية تُغلق محلات مخالفة بمولات الطائف -
السهلي يحصل على "البورد السعودي" بجراحة العظام -
اللقاء الديمقراطي في لبنان يرشح نجيب ميقاتي لتشكيل حكومة جديدة -
بعد إعلان السعودية.. تعرف على شروط العمرة (تفاصيل) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بي بي : 4.5 % تراجع في الطلب العالمي على الطاقة عام 2020

Print
بي بي : 4.5 % تراجع في الطلب العالمي على الطاقة عام 2020 بي بي : 4.5 % تراجع في الطلب العالمي على الطاقة عام 2020

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

قالت شركة (بي.بي) في مراجعتها السنوية للطاقة إن قدرات توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية زادت بخطى سريعة في 2020 مع انخفاض الطلب العالمي على الطاقة بسبب الجائحة، لكن هذا لا يعكس حتى الآن "تحولا حاسما" نحو تحقيق أهداف المناخ التي تدعمها الأمم المتحدة.
وأضافت الشركة أن العام الماضي شهد أكبر هبوط في انبعاثات الكربون في أكثر من 75 عاما مما يجعل العالم أقرب إلى المسار اللازم لتحقيق هدف إبقاء الزيادة في درجات الحرارة العالمية دون درجتين مئويتين هذا القرن.
لكنها قالت إنه لا يوجد ما يشير إلى "التحول الحاسم" المطلوب لتحقيق ذلك الهدف.
وأدى التباطؤ الاقتصادي في 2020 أثناء سعي الدول لاحتواء الجائحة إلى هبوط بنسبة 4.5 % في الطلب العالمي على الطاقة، مدفوعا في معظمه بانهيار بلغ 9.3 بالمئة في استهلاك النفط.
وعند أدنى مستوى له في أبريل نيسان 2020، هبط الطلب على النفط بحوالي 20 % أو 20 مليون برميل يوميا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الرعاية الصحية» بالأقصر: إجراء 58 ألف جلسة غسيل كلوي للمنتفعين

«الرعاية الصحية» بالأقصر: إجراء 58 ألف جلسة غسيل كلوي للمنتفعين

لأول مرة.. العاهل الأردني يعلن تعرض بلاده لهجمات بطائرات مسيرة إيرانية

لأول مرة.. العاهل الأردني يعلن تعرض بلاده لهجمات بطائرات مسيرة إيرانية

صالح جمعة ينتظم في مران سيراميكا كليوباترا..ويعتذر للجهاز الفني

صالح جمعة ينتظم في مران سيراميكا كليوباترا..ويعتذر للجهاز الفني

الأهلي يتقدم على الانتاج الحربي في الشوط الاول

الأهلي يتقدم على الانتاج الحربي في الشوط الاول