كلاسيكو الأرض .. 5 أسباب ترجح كفة الأرجنتين على البرازيل في نهائي كوبا أمريكا

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تلعب البرازيل ضد الارجنتين يوم الأحد على أرضية ملعب ماراكانا الشهير في نهائي بطولة كوبا امريكا 2021 في مباراة ينتظرها عشاق كرة القدم في العالم.

وتغلب رفقاء المدرب ليونيل سكالوني على كولومبيا في نصف النهائي بركلات الترجيح للوصول إلى النهائي، بينما تفوقت البرازيل بقيادة تيتي على منتخب بيرو لتتأهل للمباراة النهائية. كانت الأرجنتين والبرازيل أفضل فريقين في المسابقة وتستحقان أن تكونا في النهائي.

يلتقي اثنان من أفضل اللاعبين في العالم، الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار، يوم الأحد. يتمتع المهاجمان بعلاقة جيدة، حيث يلعبان معًا لبرشلونة. لكنهم سيبقون صداقتهم جانباً في المباراة النهائية، حيث سيسعى كل لاعب للفوز بالمباراة النهائية لفريقه.

البرازيل لديها فريق مرصع بالنجوم في كوبا أمريكا 2021، لكنهم قد يواجهون صعوبات أمام الأرجنتين في مباراة اللقب.

دعونا نلقي نظرة على خمسة أسباب قد تُرجح كفة الأرجنتين أمام البرازيل..

5- تأثير غياب المُهاجمين عن البرازيل:

نيمار من أفضل المهاجمين في العالم ، لكن البرازيلي ليس مهاجمًا تقليديًا. بالنسبة لناديه ومنتخب بلاده، حيث يُحب نجم السامبا في الغالب التواجد على الجناح الأيسر.

أمام الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا 2021، قد تكون هذه مشكلة، حيث تم إيقاف جابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي. قد يكون ريتشارليسون لاعب إيفرتون وجابرييل باربوسا من فريق فلامينجو خيارين مقبولين، لكن الأول لم يستمتع بأفضل المواسم مع ناديه في موسم 2020-2021.

يتسم قلب الدفاع الأرجنتيني بالقدرات الجسدية الهائلة، لذا سيحتاج نيمار كل المساعدة التي يمكنه الحصول عليها. يعتبر كل من باربوسا وريتشارليسون لاعبين موهوبين للغاية وأداؤوا بشكل جيد في كوبا أمريكا 2021 حتى الآن، لذلك يجب أن يكونوا في أفضل حالاتهم ضد الأرجنتين لمساعدة البرازيل على الفوز باللقب.

4- افتقار البرازيل للإبداع في خط الوسط:

مرة أخرى، إبداع نيمار لا مثيل له، وسيكون التهديد الرئيسي للبرازيل ضد الأرجنتين.

استمتع كاسيميرو وفريد بمستويات جيدة في كوبا أمريكا 2021 حتى الآن. لكن الاثنين لا يشتهران ببراعتهما الإبداعية، وخيارات خط الوسط الأخرى في البرازيل هي فابينيو ودوجلاس لويز.

لن تكون مفاجأة إذا بدأ باكيتا ضد الأرجنتين. لاعب خط وسط ليون مُبدع للغاية واستمتع بموسم جيد لأول مرة في فرنسا. تألق باكيتا في المراحل الأخيرة من كوبا أمريكا 2021 ويُمكن أن يُقدم إمكانيات مُذهلة ضد الأرجنتين.

3- ظهيري البرازيل:

تمتلك البرازيل عددًا كبيرًا من المواهب في تشكيلة كوبا أمريكا 2021، ويلعب ظهيرها في بعض أكبر الأندية في العالم.

ومع ذلك، إذا نظر المرء إلى كل ظهير على حدة، فقد تواجه البرازيل مشكلة. استمتع دانيلو وأليكس ساندرو، وكلاهما يلعبان مع يوفنتوس، بمواسم جيدة إلى حد ما، حتى عندما عانى اليوفي من سوء النتائج.

في هذه الأثناء، يمكن القول إن إيمرسون رويال من ريال بيتيس قد استمتع بأفضل موسم من بين جميع المدافعين البرازيليين الأربعة، في حين أن رينان لودي بالكاد ظهر مع أتلتيكو مدريد في حملة الفوز بلقب الدوي الإسباني.

سيأتي التهديد الرئيسي للأرجنتين من أجنحتها، خاصة في شكل ليونيل ميسي. لذلك سيتعين على مدرب البرازيل تيتي اختيار مركز الظهير بعناية ضد الأرجنتين.

2- تألق إميليانو مارتينيز:

يمكن للمرء أن يجادل في أن إميليانو مارتينيز هو أحد أفضل حراس المرمى في العالم في مستواه الحالي.

كان مارتينيز من أفضل الحراس في الموسم الماضي بالدوري الإنجليزي الممتاز. إنه الآن الخيار الأول في منتخب الأرجنتين على الرغم من ظهوره الأول مع منتخب الألبيسيليستي هذا العام فقط.

استمتع اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا بمباراة مُذهلة ضد كولومبيا في نصف نهائي كوبا أمريكا 2021، وأنقذ ثلاث ركلات ترجيح وساعد التانجو في التأهل للنهائي.

في الوقت الحالي، القميص رقم 1 للأرجنتين في السنوات القليلة المقبلة في أيد أمينة. يتمتع مارتينيز بأفضل فتراته كلاعب محترف، وقد تجد البرازيل صعوبة في التسجيل في شباكه خلال المباراة النهائية.

1- رغبة ميسي:

كان ليونيل ميسي أفضل لاعب في كوبا أمريكا 2021 بشكل مُريح، وأظهرت المباراة ضد كولومبيا أن فريق ميسي المتحفظ أكثر شغفًا.

سجل نجم برشلونة أربعة أهداف وخمس تمريرات حاسمة للأرجنتين وبدا لا يمكن إيقافه في بعض الأحيان. بالنظر إلى مستواه، لن يكون من المفاجئ رؤية ميسي بمفرده يسحب المباراة من البرازيل في النهائي.

لذلك فإن الأرجنتين لديها فرصة جيدة لإنهاء الجفاف الطويل من عدم فوز بالبطولات. يعتبر اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا من أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، ويُمكن للفوز بكأس دولية مع الأرجنتين أن يعزز إرثه باعتباره أعظم لاعب في كل العصور.