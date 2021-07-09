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خطيب العيد في بيروت: "أيّ طبقة حاكمة هذه التي ابتُلينا بها؟!"
-
الأحد 25 يوليو 2021 08:17 مساءً
لجنة الحكّام تكشف عن آلية طلب طواقم التحكيم غير السعودية
-
الأحد 25 يوليو 2021 08:15 مساءً
«الرعاية الصحية» بالأقصر: إجراء 58 ألف جلسة غسيل كلوي للمنتفعين
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الأحد 25 يوليو 2021 08:09 مساءً
لأول مرة.. العاهل الأردني يعلن تعرض بلاده لهجمات بطائرات مسيرة إيرانية
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الأحد 25 يوليو 2021 08:09 مساءً
صالح جمعة ينتظم في مران سيراميكا كليوباترا..ويعتذر للجهاز الفني
-
الأحد 25 يوليو 2021 08:09 مساءً
الأهلي يتقدم على الانتاج الحربي في الشوط الاول
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الأحد 25 يوليو 2021 08:09 مساءً
البلدية النسائية تُغلق محلات مخالفة بمولات الطائف
-
الأحد 25 يوليو 2021 08:01 مساءً
السهلي يحصل على "البورد السعودي" بجراحة العظام
-
الأحد 25 يوليو 2021 08:01 مساءً
اللقاء الديمقراطي في لبنان يرشح نجيب ميقاتي لتشكيل حكومة جديدة
-
الأحد 25 يوليو 2021 07:54 مساءً
بعد إعلان السعودية.. تعرف على شروط العمرة (تفاصيل)
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الأحد 25 يوليو 2021 07:54 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
شاهد.. أتباع "طالبان" يزيلون العلم الأفغاني من معبر حدودي مع إيران
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 09 يوليو 2021 03:51 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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